Los canarios han perdido siete meses de vida desde la pandemia

Los canarios viven siete meses y 20 días menos de media que antes de que estallara la pandemia de coronavirus. En concreto, los isleños sobreviven una media de 82,8 años, frente a los 83,44 años que alcanzaban en 2019 –la cifra más alta de la serie histórica–, justo antes de que el virus del covid interrumpiera la tendencia al alza.

Así se sustrae de los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, que hacen alusión a principios del año 2023, siendo este el último con datos disponibles. El retroceso, sin embargo, no ha sido equitativo entre mujeres y hombres. Si bien en ambos casos la pandemia rompió una prometedora tendencia al alza, en el caso de los hombres, que siempre han tenido una esperanza de vida menor, la caída no ha sido tan notable.

Diferencia por sexos

En concreto, los hombres viven ahora 80,25 años, frente a los 80,85 años que vivían en 2019, es decir, siete meses y 6 días menos.

Las mujeres, por su parte, han pasado de vivir 86,05 años a 85,42, es decir, siete meses y 17 días. Por tanto, las mujeres han perdido once días de vida con respecto a los hombres. Un retroceso que coloca a ambos sexos cerca de las cifras de 2016.

Sin embargo, de los casi 83 años de vida de los canarios, no todos son saludables. Según el Ministerio de Sanidad, los canarios viven sus últimos cuatro años con una salud algo más frágil.

Mejora con respecto al año anterior

Pese a estos datos, la situación ha mejorado con respecto al año anterior, lo que sugiere un posible cambio de tendencia, aunque aún sea pronto para concluirlo.

Canarias, no solo ha registrado una mejora en su esperanza de vida en más de 10 meses en apenas un año, también se ha convertido en una de las pocas regiones que incrementa su longevidad por encima de la media española.

Pero si en algo destaca el Archipiélago es en la mejora de la situación de la que partía hace 18 años. No en vano, Canarias es la comunidad que registró el mayor incremento en la esperanza de vida a nacer durante ese periodo (3,7 años), seguida de la Comunidad de Madrid, donde la esperanza de vida aumentó 3 años y en Baleares 3,1 años.

Cuatro periodos de retroceso

Desde 2003, Canarias –y España en su conjunto– ha vivido cuatro periodos en los que la longevidad de la población se ha visto mermada. La primera vez fue en 2015, descenso que el Ministerio imputa a la concurrencia de dos fenómenos: mayor letalidad, un aumento de las defunciones por encima de lo esperado durante los meses de invierno, consecuencia de la onda epidémica durante la temporada de gripe, cuya incidencia y letalidad fue superior a la de años previos.

Y, por otro lado, un incremento de las defunciones por encima de lo esperado durante los meses de verano de 2015, debido a la ola de calor que azotó al Archipiélago ese año como consecuencia de la presencia de El Niño en el Pacífico.

La segunda ocasión fue en 2017 con respecto a 2016. Ese año se produjo un ligero descenso en la esperanza de vida al nacer, posiblemente debido a un incremento en el número de muertes por neumonía y gripe durante el primer trimestre del año 2017 respecto al mismo periodo de 2016.

En Canarias, de hecho, esa temporada (2017-2018) se caracterizó por un adelanto extraordinario del pico epidémico que ocurrió en noviembre en lugar de en enero. Al anticiparse, los contagios cogieron contrapie al sistema sanitario. Murieron 37 personas con gripe confirmada, nueve más que el año anterior.

La tercera vez en la que descendió la esperanza de vida al nacer fue en 2020. La pandemia de covid-19 fue la causa del elevado número de defunciones durante las dos olas que se produjeron en 2020. En Canarias, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fallecieron más de 500 personas por covid confirmado y sospecha de contagio por el mismo.

Y la cuarta ocasión fue el descenso de la esperanza de vida en 2022 con respecto a 2021. Tal descenso se debe, muy probablemente, al aumento de defunciones por las dos siguientes circunstancias: la segunda ola epidémica de gripe de la temporada 2021-2022 y las olas de calor del verano de 2022. Este estudio aún no avanza cómo pueden haber afectado a la esperanza de vida el extraordinario verano de 2023 en Canarias, cuando se batieron récords históricos de temperatura, ni el efecto que han tenido las altas temperaturas en la mortalidad en años posteriores.