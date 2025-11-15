Las cafeterías escolares reviven con el vivero de empresas de FP

Con una enseñanza eminentemente práctica, la Formación Profesional (FP) se está convirtiendo en la mejor puerta de entrada al mundo laboral para muchos estudiantes canarios. La evolución constante de estas titulaciones, que ahora se ve reforzada con la irrupción de la FP Dual, provoca que el alumno se sumerja en el mundo empresarial desde muy temprano, prácticamente desde el primer día de clase, conociendo todos los detalles de las cargas y tareas que tendrá que desempeñar cuando finalice su formación. Conocedora de todo ello, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias desea acompañar a estos estudiantes y brindarles oportunidades desde el primer momento. En este sentido, el programa piloto del vivero de empresas puesto en marcha en las Islas desde el pasado curso en varias cafeterías escolares se está convirtiendo en la mejor oportunidad para los recién titulados de ciertos grados.

Paula Issa, de 21 años, es la primera estudiante que se ha beneficiado de este proyecto que nació en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Las Indias, en Santa Cruz de Tenerife. La joven gestiona desde el pasado mes de septiembre –y durante tres años– la cafetería del centro, que llevaba tres años cerrada por jubilación antes de que ella reabriera sus puertas y reactivara este importante enclave que no solo da servicio al centro sino también a otros edificios de la zona, y que abre ahora desde las ocho de la mañana y hasta las ocho de la tarde. La nueva empresaria cuenta con Carlota Niebla como única empleada y entre las dos tratan de dar el mejor servicio mientras no dejan de aprender sobre el mundo laboral.

Espacio necesario

El director del CIFP Las Indias, Gregorio Hernández, explica que el programa se desarrolló en un primer momento dentro del propio centro, de la mano del profesor de Formación y Orientación Laboral (FOL) Ramón Montesinos, y más tarde se presentó ante la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que luego lo exportó a diferentes centros de las Islas. El objetivo de esta iniciativa era fomentar el emprendimiento del alumnado y garantizar la sostenibilidad de estos espacios, cuyas concesiones «son engorrosas» lo que dificulta que estas cafeterías tengan una oferta estable. El docente explica que en clase se ofrece formación sobre el trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia pero este proyecto permite poner en práctica todo lo aprendido en el aula. «Es una iniciativa que aporta una gran satisfacción porque permite que tanto nosotros como profesores, como los propios alumnos vean materializados todos los conocimientos adquiridos», reflexiona el profesor mientras disfruta de un café en la recién abierta cafetería.

El profesor Ramín Montesinos y el director del CIFP Las Indias, Gregorio Hernández. / María Pisaca

Paula Issa estudió Gestión de ventas y espacios comerciales en el IES La Laboral, en La Laguna, pero pudo acceder a esta novedosa convocatoria y ahora trabaja en Las Indias mientras continúa estudiando, en esta ocasión un grado en Marketing. La joven indica que ha sido todo un reto afrontar este nuevo proyecto, y no solo por su abarrotada agenda diaria. «Es un trabajo sacrificado porque, además, nos debemos encargar de todo, como si fuéramos empresarios al uso», expresa la recién titulada, quien ha tenido que dar de alta en la Seguridad Social a Carlota Niebla, gestionar el trabajo con los proveedores y garantizar el correcto funcionamiento del espacio de restauración.

Uno de los objetivos de Issa desde que protagonizara la reapertura de esta cafetería es la de crear relaciones estables con el alumnado. «Me gusta que vean este espacio como un refugio y que sepan que pueden acudir aquí no solo para comer, sino también para compartir un rato», expresa la joven, quien ha convertido este local también en una pequeña galería de arte en la que los estudiantes pueden exponer sus creaciones.

Proyecto pionero

El principal objetivo del programa piloto de viveros de empresa en las cafeterías escolares es promover iniciativas emprendedoras del alumnado de 2º curso y egresados de familias profesionales de Hostelería y Turismo, Industrias Alimentarias y Comercio y Marketing. Actualmente, son cuatro los centros educativos que ya desarrollan esta iniciativa en sus cafeterías y, además del CIFP Las Indias, también se encuentra en marcha en los tinerfeños IES Punta Larga e IES Tomás de Iriarte, y en el CIFP Villa de Agüimes de Gran Canaria.

Los proyectos presentados por el alumnado deben incorporar los alimentos y bebidas que se pretenden ofertar, tomando en consideración criterios que garanticen la calidad nutricional y de sostenibilidad, reduciendo al máximo el desperdicio alimentario y apostando por una oferta de productos bajos en azúcares y en grasas saturadas. Los centros educativos con proyectos seleccionados reciben 1.000 euros para acondicionar los citados espacios por parte de la Consejería de Educación. Por tanto, la cuantía aportada por este despacho del Ejecutivo regional asciende a 4.000 euros.

Mentoría

Los centros en los que se desarrollen estos viveros de empresa asignan, además, un docente, que ejerce las funciones de mentoría mediante la orientación personalizada en el desarrollo de los proyectos y el asesoramiento en cuestiones relacionadas con la formación adquirida. De este modo, los alumnos o antiguos alumnos que gestionan estas cafeterías tienen el apoyo y la supervisión de un tutor para garantizar la mejora de la viabilidad del negocio.