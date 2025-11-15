70 millones para el blindaje de la red submarina que conecta las Islas

CanaLink presentó ayer un ambicioso plan de expansión que supondrá inversiones por un montante de 70 millones de euros -69,8 millones exactos-. La empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, que actúa como ‘operador neutro de telecomunicaciones’ -el operador neutro es aquella firma que construye y mantiene una red de conexiones, en este caso conexiones submarinas, para su utilización por otras compañías de telefonía e internet-, se marca así dos grandes objetivos: el refuerzo de su infraestructura, es decir, de los cables que discurren por el lecho marino para conectar las islas -y a las islas con África y Europa-, y la expansión de su actividad en la provincia de Las Palmas. Un plan de actuación que se materializará en tres grandes proyectos: el despliegue de un nuevo cable entre Tenerife y El Hierro; el tendido de otros dos entre Gran Canaria y FuerteventuraLanzarote; y un ramal para conectar con Tarfaya, en Marruecos. En definitiva, nuevas conexiones, nuevo cableado, más competencia entre operadores y más seguridad en la red de telecomunicaciones, lo que en última instancia contribuirá a evitar ‘apagones’ en el sistema y, por tanto, a paliar en cierta medida la emergencia tecnológica que el Gobierno de Canarias declaró el pasado 1 de julio -la declaración estará vigente, en principio, hasta fin de año-.

La infraestructura de CanaLink, que al formar parte de consorcios internacionales como, por ejemplo, el ACE (Africa Coast to Europe) -el macrocable submarino que une a Europa con la costa oeste africana prácticamente de norte a sur del vecino continente-, va mucho más allá del Archipiélago, es o puede ser utilizada por empresas del sector de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), centros de datos e incluso instituciones u organismos públicos. En estos momentos, el tejido de la empresa pública lo componen un data center -centro de datos- en Canarias, siete centros técnicos en otros puntos de España, nueve puntos de presencia en el Viejo Continente y 16 ‘rutas’ Europa-África. Y, claro, un enorme y kilométrico tendido de cables que discurren por el lecho marino y que permiten un flujo constante y masivo de datos entre las islas, entre estas y África o Europa y entre ambos continentes. El plan ahora es que a toda esa infraestructura se sumen los nuevos cables interinsulares y hacia Tarfaya; es más, si no hay contratiempos, los trabajos finalizarán ya en 2026.

Para ello, para que las obras y el despliegue de los cables estén finalizados antes de que acabe el próximo año, en CanaLink se pusieron las pilas a su debido momento para contratar un buque cablero, que como su propio nombre indica es el que lleva a cabo la tarea de tender las nuevas líneas por el lecho marino. Este tipo de buque no es precisamente el más numeroso, entre otras cosas por el alto coste que conlleva su construcción, de ahí que antes de hacer ningún anuncio, la empresa pública tinerfeña se preocupó de tener bien atado el barco que ejecutará los trabajos. Una vez contratado el buque, todo está listo para que el despliegue del cableado arranque a comienzos de 2026, en poco más de mes y medio.

La empresa del Cabildo de Tenerife refuerza su actividad en la provincia de Las Palmas

Los trabajos se iniciarán en el «entorno» de Fuerteventura, «una de las zonas con mayores necesidades de conectividad», recordó ayer, tal como informa Europa Press, el consejero delegado de CanaLink, Rubén Molowny. Ese será el primer paso hacia el Ring -anillo, el nombre del proyecto- con que la empresa aspira a proporcionar «una conectividad robusta, segura y de alta velocidad» a las tres islas de la provincia de Las Palmas. A comienzos del segundo trimestre de 2026, se empezarán a tender los dos cables que recorrerán la vertiente oriental de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, uno de ellos, y la vertiente occidental, el otro. Es decir, el anillo. Será desde el lado oriental del anillo desde donde partirá el ramal de fibra óptica que conectará con Tarfaya, donde las autoridades marroquíes se han volcado con el proyecto. Este ramal multiplicará la demanda de los operadores, ya que abre la puerta al mercado africano, una visión empresarial que ha hecho posible que CanaLink haya incrementado de manera progresiva su cifra de negocio hasta unos 20 millones de euros. El otro gran proyecto es el tendido, de 245 kilómetros, entre Tenerife y El Hierro, que pondrá fin a la dependencia del único cable que existe en la actualidad en ese pasillo.

Tanto Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, como Juan José Martínez, consejero de Innovación, insistieron en que CanaLink ha hecho posible una red de banda ancha «por encima de la media europea». Y no en Tenerife -no solo-, sino en todas las islas: «La conectividad de Tenerife es también la de Canarias», subrayó Martínez.