Viernes tenso en el Campus de Guajara por la visita sin permiso de Vito Quiles

El agitador de derechas Vito Quiles protagonizó en la mañana de este viernes 14 de noviembre un tenso momento en el Campus de Guajara durante su visita a Canarias. El polémico comunicador llegó con su gira universitaria España combativa, periodismo crítico y comunicación política y reunió a varios centenares de simpatizantes mientras que diferentes formaciones progresistas aprovecharon también para manifestarse a escasos metros, lo que obligó a la Policía Nacional a desplegar un importante dispositivo de seguridad que se saldó con algunas cargas policiales y varios heridos de poca consideración. La Universidad de La Laguna (ULL) insistió en que no había autorizado ningún acto y anunció que solicitará un informe detallado a la Delegación del Gobierno sobre el dispositivo desplegado y las incidencias ocurridas, por si fuera necesario llevar a cabo medidas al respecto.

Después de haber tenido que cambiar el escenario de su cita en Gran Canaria –la tormenta Claudia y la suspensión de la actividad presencial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante la jornada del jueves día 13 no hizo posible que pudiera pisar las instalaciones académicas–, el polémico comunicador Vito Quiles sí cumplió con su palabra y se encontró este viernes con sus simpatizantes en el exterior de la Facultad de Derecho de la ULL. A pesar de la importante presencia policial, que se encargó de poner freno a varios momentos de tensión, los insultos y gritos entre los simpatizantes de Vito Quiles y varios colectivos progresistas concentrados en el mismo lugar –alrededor de dos centenares de personas– ocasionaron algún momento de tensión cerca de las 13:00 horas.

Vito Quiles en la ULL / Andrés Gutiérrez

Contramanifestación

Más de una hora antes de la llegada de Quiles, agentes de la Policía Nacional desplegaban un importante dispositivo de seguridad ya que la convocatoria de una concentración antifascista a las 11:00 horas llenó el Campus de Guajara de más personas de las que normalmente transitan por estas instalaciones un viernes por la mañana. El portavoz de la Asociación Canaria de Estudiantes, Andrés Paz Pais, indicó momentos antes de la llegada de Quiles que, con esa manifestación, querían «dejar claro que en la universidad hay espacio para todo, pero no para el odio». Indicó que la gira España combativa «normaliza el odio hacia determinadas personas por su forma de ser». Lo cierto es que ni estas agrupaciones ni Vito Quiles tenían autorización expresa de la ULL para realizar sendas concentraciones en este enclave de la Universidad, aunque los primeros sí habían informado de su intención de reunirse en el exterior de la Facultad de Derecho.

Andrés Gutiérrez

Vito Quiles apareció a las 12:30 horas rodeado por sus guardaespaldas y después de informar a los agentes de policía de su intención de dirigirse a los simpatizantes allí congregados, amagó con acercarse a la manifestación convocada contra él, lo que generó aún más insultos y gritos por ambas partes en los aparcamientos de Guajara. Tras posar junto a varios asistentes, Vito Quiles alzó su inseparable megáfono y repitió algunas de las consignas que viene repitiendo en todas las paradas de su gira universitaria, con la que ya ha visitado lugares como la Complutense de Madrid, Navarra, Alicante o Málaga.

El joven agitador sostiene en estas apariciones que ha llegado para «defender España», así como «la libertad de nuestro país». En cuanto a la destacada presencial policial Quiles pidió a los agentes que «no pierdan su tiempo aquí» y los instó a trasladarse a las costas canarias para hacer frente a la llegada de inmigrantes. Tal y como ha venido repitiendo en todas sus apariciones, en La Laguna sostuvo que «somos superiores moralmente, porque únicamente estamos defendiendo cosas correctas y normales».