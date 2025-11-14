Terremotos en Canarias: cuatro seísmos registrados en las últimas horas en el archipiélago

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes, 14 de noviembre, cuatro seísmos en el ámbito de Canarias. El primero de ellos se localizó poco después de medianoche, a las 00:24 horas en Frontera (El Hierro) y el último en Mogán, a las 07:38 horas.

Las magnitudes de todos ellos han estado comprendidas entre los 2.0 y los 2.7, siendo este último uno ocurrido a las 02:07 horas en el Atlántico, al noreste de la isla de Tenerife.

Más de 70

Según los registros del IGN, en los últimos diez días se han localizado más de 70 seísmos en el archipiélago. Estos cuentan con una magnitud de entre 0.1 y 3. El más fuerte fue registrado el pasado día 11 de noviembre, en el mar y al norte del archipiélago.

Aunque pueda parecer una cifra elevada, no es preocupante, ya que, como regiones volcánicas que son, es normal que el archipiélago cuente con una elevada sismicidad. De hecho, la mayor parte de los terremotos registrados en territorio canario no son sentidos por la población.

Algunos de los terremotos registrados en los últimos 10 días en Canarias / IGN

Así, lo normal es que los que son sentidos por la población cuenten con una magnitud de 3 o superior, mientras que la mayor parte de los registrados en las islas o aguas cercanas son inferiores a esta cifra.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: