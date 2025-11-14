Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvamento sale al rescate de dos cayucos a 37 y 150 kilómetros al sur de El Hierro

Una de las embarcaciones no tiene combustible y lleva personas en mal estado de salud

Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga

Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga / Antonio Sempere - Europa Press

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Salvamento Marítimo ha movilizado este viernes a tres barcos de rescate para ayudar a los ocupantes de dos cayucos localizados a 37 y 150 kilómetros al sur de El Hierro, uno de ellos ya sin combustible y con personas en mal estado de salud, según las primeras informaciones disponibles.

El primero de los cayucos, el más lejano, fue localizado a mediodía por un avión de Salvamento que rastreaba la zona marítima situada al sur de Canarias en busca de posibles embarcaciones con inmigrantes.

Ello hizo que se enviara en su ayuda a la Navia, la más moderna y rápida de las dos 'salvamares' asignadas al puerto de La Restinga.

Sin embargo, su tripulación se encontró de camino a ese rescate con un cayuco ya sin combustible, con alrededor de 180 ocupantes.

Al comprobar la situación, se movilizó también desde La Restinga a la Salvamar Diphda, porque el volumen de personas a rescatar no cabía en una sola embarcación.

Las dos lanchas de rescate navegan ya de regreso hacia El Hierro.

Mal estado de salud

Fuentes de los servicios emergencia han adelantado que en la más rápida de ella han embarcado las personas que se encontraban en peor situación.

En paralelo, se ha movilizado desde Santa Cruz de Tenerife a la Guardamar Talía para que vaya al encuentro del cayuco situado a 150 kilómetros de El Hierro, a cuya posición se espera que llegue al final de la tarde.

TEMAS

