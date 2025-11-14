Los pacientes con diabetes de Canarias piden un Hospital de Día para reducir las visitas a urgencias

Los pacientes canarios con diabetes quieren disponer de un Hospital de Día como un lugar donde tratar las descompensaciones, iniciar tratamientos complejos o prevenir ingresos prolongados. Un servicio que, como explica Francisco Darias, de la Asociación de Diabetes de Tenerife (ADT), no solo podría evitar ingresos en urgencias, sino también «un ahorro estimado de 600 euros por paciente a la sanidad pública» .

Esta es una de las reivindicaciones por las que la Federación de Diabetes de Canarias (Fadican)– a la que pertenece ADT– alzará la voz por la celebración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre. «Debemos aprovechar este día para reivindicar especialmente todo aquello que aún no se ha implantado», recalca Darias.

Como sentencia, estos Hospitales de Día están proliferando por todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) pero el proyecto aún no ha aterrizado siquiera en Canarias. «Pedimos que se creen en los hospitales de tercer nivel para acabar con algunas dificultades de acceso de los pacientes», insiste.

Enfermería escolar y sensores

No es lo único. Este año la asociación también exige que se implante de manera «real» la enfermería escolar en Canarias. «La Consejería de Educación tiene un convenio con una empresa externa que dota a los colegios de auxiliar de enfermería», explica Darias, que insiste que es un «paso» pero que es un personal que no está especializado en diabetes.

Por otra parte, destacan la necesidad de permitir que los sensores de glucosa lleguen a más pacientes con diabetes tipo 2. No en vano, Canarias publicó en 2023 una instrucción para permitir que los pacientes que se tuvieran que inyectar glucosa más de tres veces al día pudieran disponer de este dispositivo. Sin embargo, «a día de hoy son muy pocos lo que cuentan con ello». A su criterio, lo que falta es información pues a día de hoy «hay pacientes que ni siquiera saben que pueden tener esta prestación».

Según la Consejería de Sanidad, que este año centra su campaña en el bienestar de estas personas en el ámbito laboral, de los más de 200.000 canarios con diabetes, 3.419 (1,6%) cuentan con dispositivos para el control de la diabetes que favorecen el autocontrol, seguimiento y calidad de vida. Entre estos dispositivos se encuentran tanto las bombas de infusión continua de insulina como los sistemas de monitorización continua de glucosa.

Formación continua

Por último, Fadican pideun plan de formación continuada para el personal de enfermería. «Al persona de Atención Primaria le vendría bien», destaca. En este sentido, la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS ha explicado que durante este año ha puesto en marcha dos ediciones formativas sobre los sistemas de monitorización de glucosa para personas con diabetes tipo 2 para unidades de Atención Familiar y Comunitaria de todas las islas.

Asimismo, para el año próximo 2026, se está precisamente acreditando actualmente a través del Servicio de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias, la tercera propuesta formativa en la que a lo largo del año, se realizarán varias ediciones con docentes del ámbito de la Atención Primaria, acreditados anteriormente y con experiencia en el uso de estos sistemas.n