Luci Romero, poeta y escritora especialista en naturaleza: «Tenemos mucho que aprender de los espacios desérticos»

Luci Romero (Cabra, Córdoba, 1980) es gestora cultural, escritora y ex librera. Durante nueve años fue copropietaria de la librería Bartleby, en Valencia. Como poeta es autora de los libros: Autovía del Este, El Diluvio (editorial Amargord), Western (editorial Delirio) y El tiempo de la quema (Ejemplar único).

No es su primera participación en el Festival Letras Verdes, ¿cuál ha sido su experiencia hasta ahora?

Pues muy buena porque repito, de hecho esta es la tercera vez que vengo. Es un encuentro estupendo, ya me van a adoptar por aquí. Aunque la verdad es que es una pena haber coincidido con la tormenta, que nos ha obligado a suspender algunas de las actividades. Pero hoy participaré en un diálogo sobre el desierto a través de la poesía junto a JuliMesa y también presentaré el libro Han cantado bingo de Lana Corujo.

Usted, además de poeta y una ávida lectora, fue librera. Llega a Tenerife justo en la semana en la que hemos conmemorado el Día de las Librerías. Ese es un oficio eminentemente vocacional.

Por supuesto, como el de escritor. Cuando regentas una librería pequeña, que no pertenece a una gran cadena, los márgenes de beneficio son tremendamente reducidos. Tienes que vender muchos libros y organizar muchas actividades para que sea rentable. Es duro y requiere de vocación y, como tú dices, de un amor infinito por la lectura.Cansa mucho pero es un oficio hermoso. Yo lo echo mucho de menos.

¿Y qué fue primero, el amor por los libros y el oficio de librera o las ganas de escribir?

Lo primero fue escribir. De hecho empecé a escribir antes de la librería, básicamente poesía.La librería vino después, fue una especie de consecuencia. De hecho, yo estudié Historia del Arte y luego hice Gestión Cultural.Empecé trabajando en una cadena y pronto quise tener una librería propia, la abrimos en 2012 si no me equivoco. Fue una buena época.

Ha publicado mucha poesía pero también ensayo, es el caso de El arte de contar la naturaleza.

Sí, tenía ya cuatro libros de poesía cuando apareció ese ensayo, en 2023. La verdad es que estoy muy contenta con ese libro porque ya ha salido la tercera edición. Es un libro chiquitito que parte no solo de mi cariño por los libros sino, en concreto, por los libros de naturaleza. Es también el resultado de esa parte mía de librera, como prescriptora. Ahí me planteé indagar sobre los orígenes del género, aunque ahora se está abriendo a muchísimas hibridaciones. Yo quería saber un poco más y crear una especie de mapa literario, por ecosistemas, donde pudiese destacar algunos de los títulos principales. Es un libro pequeño, tampoco podía abarcar mucho, pero nace de esa pasión.

Habla de un género, el natural writing, que está en expansión...

Sí, y creo que hay mucha más conciencia en este sentido. Llevamos mucho tiempo dándole la espalda al mundo natural y está despertando el interés por recuperar esa conexión con los espacios naturales y como lo rural. Pese a que sus orígenes se remontan al mundo anglosajón, con perfiles sobre todo de hombres blancos, por suerte el género ha ido evolucionando y ahora se encuentran textos maravillosos tanto en ensayo como narrativa, poesía, diarios o crónicas. Las editoriales están apostado ahora por este tipo de contenidos y están recuperando incluso algunos clásicos.

Me han chivado que le inspiran mucho los desiertos...

Desde que era pequeña siempre me han fascinado los desiertos y eso que realmente no he visto los grandes, realmente. Ese tipo de paisajes, lo árido, me fascinan. No sé, me cautivaron. De hecho, estoy intentando terminar un pequeño ensayo sobre zonas áridas. Me parece muy interesante todo lo que podemos aprender sobre estos espacios, sobre todo en los tiempos que se avecinan con la desertificación aumentando y cada vez con más sequía. A lo largo de la historia los desiertos han sido muy importantes desde el mundo de vista espiritual y ha merecido múltiples referencias cinematrográficas y desde todas las artes.Normalmente se les considera espacios carentes de vida pero, al contrario, son ecosistemas donde hay una gran adaptación, una gran resiliencia.Creo que podemos aprender mucho de ellos y debemos ser más conscientes.

Es curioso, porque cuando decimos la palabra naturaleza nunca nos imaginamos un desierto, más bien pensamos en un bosque, en un vergel...

Claro, es algo casi automático pero creo que hay que reivindicar este tipo de espacios que además, a nivel visual, tienen un potencial enorme. Y de hecho hay muchísimas película inspiradas en los desiertos.Tenemos que aprender de cómo tantas culturas se han adaptado tanto biológica como culturalmente a vivir en esas condiciones. Nos aportan un gran conocimiento y, además, son espacios históricamente muy militarizados y que son también protagonistas, por ejemplo, en las grandes migraciones como las que se dan en el paso entre México y Estados Unidos.

También tiene un poemario dedicado a los western, lo que demuestra su pasión por ese tipo de espacios naturales.

Sí, ya tiene unos años pero es un libro que quiero especialmente. Desde la adolescencia me interesé mucho en estas películas y en los western más modernos el peso de las mujeres ha aumentado considerablemente. Es un espacio que, para mí, tiene también mucha poesía.

Además de ese ensayo sobre los desiertos, ¿tiene algún otro proyecto en camino?

Pues he escrito un textito para Tundra sobre la Albufera que no debería tardar mucho en salir. Es un lugar muy especial para mí al que intento volver siempre que puedo. También empecé a escribir una novela pero de ese proyecto no puedo decirte mucho porque es algo que todavía está muy, muy en pañales.