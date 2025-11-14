Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega al puerto de La Restinga un cayuco con 126 personas, 19 de ellas menores

Un hombre tuvo que ser evacuado a su llegada al hospital de la Isla por presentar un traumatismo en un hombro

Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en El Hierro. Fueron atendidos por Cruz Ro

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo acompañó anoche hasta el puerto de La Restinga, al sur de El Hierro, a un cayuco avistado a 1,8 kilómetros de la costa y en el que viajaban 126 personas subsaharianas, entre ellas 19 menores de edad y 4 mujeres, según ha informado este viernes a EFE el 112.

Los servicios de emergencia fueron alertados a las 20:36 horas de la presencia del cayuco cerca de la costa sur de El Hierro. Cuatro minutos después la embarcación llegaba a La Restinga escoltada por la Salvamar Diphda que partió en su auxilio.

De las 126 personas que iban a bordo solo una, un hombre, tuvo que ser evacuado a su llegada a El Hierro al hospital de la isla por presentar un traumatismo en un hombro, ha detallado el 112. Según han relato de los propios migrantes a las asistencias sanitarias en El Hierro, su cayuco salió hacia Canarias hace ocho días desde la localidad de M'Bour, Senegal. A bordo viajaban personas de Senegal, Malí y Guinea Conakri.

