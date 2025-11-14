Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias: "La ley de vivienda vacacional cuenta con el consenso de la mayoría de los canarios"

¿Le frustra no haber obtenido un consenso mayor después de más de dos años?

Me habría gustado que llegáramos a uno mayor, pero yo sabía que tenía un consenso con la gran mayoría de los canarios, que entendían que había que la vivienda vacacional había que regularla, ordenarla y no prohibirla. Ese es el mayor consenso que tenemos. Esta situación no era fácil para nadie porque conlleva revisar si a 70.000 viviendas cumplen o no el decreto de referencia, de hace diez años. Desde que empezamos sabíamos que teníamos que renunciar a algunos consensos. Hemos sido valientes, responsables y hemos estado a la altura de lo que demandaban los canarios.

¿Por qué no hubo mayor entendimiento político?

Los grupos de la oposición jamás se sentaron con el Gobierno, que sí los llamó hasta en cuatro ocasiones. Nunca hicieron una sola pregunta ni una sola propuesta. A excepción de Nueva Canarias, que sí se reunieron con nosotros para resolver dudas.

¿Tampoco pudo lograrse más con la asociación de propietarios?

Con Ascav [Asociación Canaria de Alquiler Vacacional] era imposible, pesaban más los minutos de tele que la solución. Además, cuando se opta por una oposición frentista, da igual lo que diga el gobierno. Antes que cualquier otra persona, los borradores que íbamos teniendo se los mostrábamos a los grupos parlamentarios y a Ascav. Antes de leerlos, ya habían mandado sus notas de prensa a los medios de comunicación. La renuncia a algunos consensos fue necesaria para poder avanzar.

Esta norma da un papel protagonista a cabildos y ayuntamientos. ¿Están conformes con ello o se resisten a ejercer el papel de ser jueces últimos?

Cuando surgió esta modalidad alojativa, nadie tenía claro de quién eran las competencias, cuestión que resolvió en 2020 el Tribunal Supremo. Poco a poco, ayuntamientos, cabildos y hasta el propio gobierno han ido diseñando un marco ajustado a cada una de las competencias. El Consejo Consultivo dice que esta ley no invade las competencias de ninguna administración y, por tanto, lo que nos toca es remar unidas para ordenar la actividad. Hemos de colaborar en la inspección turística con los cabildos que menos medios tienen, y también cuando nos toque ordenar los apartamentos. Esta norma de vivienda vacacional equilibra bastante las competencias y, por supuesto, no está en la intención del Gobierno abandonar a ayuntamientos y cabildos.Abriremos oficinas itinerantes para informar a los propietarios del trámite que tienen que seguir y toca hacer las ordenanzas para que la moratoria de cinco años permita decidir dónde y cuántos pisos turísticos queremos. Daremos una ordenanza tipo a los ayuntamientos para que puedan aprobarla en su respectivo pleno.

¿Cuánto tiempo estima que tardarán en inspeccionar las viviendas vacacionales que están en el mercado?

Aproximadamente dos año. La ley da una caja de herramientas a todas las instituciones -Gobierno, colegios de registradores, de administradores de fincas, de ingenieros, Gestur...- para poder apoyarnos a la hora de ejecutar estos planes inspectores.

La ley impide más pisos turísticos en las zonas declaradas tensionadas, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó al Gobierno esa consideración y lo desestimaron. ¿Va a ser la tónica?

El objetivo de esta norma, y también el de la Ley de Vivienda de Canarias de 2003, es zonificar. Creo que a veces se legisla y los gobiernos que vienen después se olvidan de leer las leyes en vigor. La norma de 2003 ya decía que se pueden declarar zonas tensionadas. Se puede decir de un barrio que tiene copado el 90% y, por tanto, no admitir más declaraciones responsables o licencias que sustenten más viviendas tuísticas.

Si le entiendo bien, ciudades no pero barrios sí.

Exactamente, se trata de zonificar como están haciendo Madrid, Sevilla o Málaga, ciudades de referencia a las que podemos copiar el modelo y que contemplan zonas de crecimiento cero para el alquiler turístico, zonas donde puede crecer aún crecer y zonas en las que todavía se puede implantar.

Reconoce haber recibido muchas presiones durante la tramitación de esta ley. ¿De quién?

La campaña mediática del colectivo principal es obvia. Han centrado sus esfuerzos en ir contra el Gobierno en lugar de sentarse con él. Nos han intentado echar encima a todos los grupos parlamentarios, a toda la sociedad y a todos los medios de comuicación. También ha habido intereses económicos evidentes que han intentado que esta ley no siga adelante. Tambien ha habido presión política, que la puedes esperar pero no que alguien la ejerza sin leerse siquiera la ley y escudándose en los colectivos de presión para intentar que la norma no avance.

¿De verdad piensa que no se la han leído?

Estoy segura de ello.

Sigamos con más presiones. ¿También le han llegado de dentro de su partido [PP]?

En un primer momento hubo dudas evidentes, pero cuando explicamos lo que íbamos a hacer y que también lo estaban haciendo Madrid, Sevilla y Málaga, todas con gobiernos del PP, lo entendieron perfectamente. Francisco de la Torres [alcalde de Málaga], que lleva en política desde que arrancó la democracia, no es sospechoso de no ser del Partido Popular. Sé que es una norma que parece que viene contra la naturaleza de la formación, pero en absoluto es así. Ahora ya todo el mundo se siente cómodo y, además, la defiende. Y creo que que es lo oportuno. Conviene recordar de dónde venimos. El PP aprobó la primera moratoria en el año 2003 y la continuó en 2009.A veces las grandes decisiones en materia turística en esta tierra las ha tomado el PP. Somos un partido de gestión, un partido donde la gente, cuando hay un problema, nos vota en masa para que lo resolvamos. Este era un problema para Canarias, no porque se ejerza la actividad, sino porque se ejercía sin ningún tipo de control.

¿Y desde dentro del Gobierno, sin ser su partido, ha recibido presiones?

En absoluto, aquí hemos remado todos. No me ha llamado ni un solo consejero jamás para decirme que esta norma tuviera que ir por un camino o por otro. Al contrario, lo que hemos recibido mi equipo y yo ha sido muchísimo apoyo.