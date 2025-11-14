Los canarios con diabetes se concentran en doce municipios del Archipiélago

La población diabética de Canarias se concentra en doce municipios de las Islas: cuatro de Tenerife y ocho de Gran Canaria. En concreto, las zonas con más personas con diabetes tipo 1 o 2, se encuentran en La Guancha, La Orotava, La Victoria y Tacoronte (Tenerife) y en Galdar, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Valsequillo, Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana ( Gran Canaria). En total, Canarias cuenta con 209.816 personas diagnosticadas con esta patología crónica, que ha tenido un repunte de diagnósticos este año.

Así lo pone de manifiesto el Atlas para la Monitorización de los Cuidados en Diabetes, una herramienta diseñada en 2023 por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para ayudar en la implementación de las estrategias regionales de diabetes.

En este estudio, que toma como referencia los datos recopilados en las Zonas Básicas de Salud de Canarias donde también se pone de manifiesto que la patología está íntimamente relacionada con la calidad de vida y los recursos económicos disponibles.

Y es que Canarias es, a día de hoy, la región con mayor proporción de pacientes diabéticos de España. El 10,6% de la población padece esta patología crónica, dos puntos por encima de la media nacional. El número de personas afectadas por esta patología, además, ha crecido en los últimos años.

Más diagnósticos

Según los datos de Sanidad, aunque Canarias ha mejorado mucho tanto en diagnóstico como en tratamiento, se sigue teniendo un problema de concienciación de la población. Y es que si bien en 2020 había unas 133.000 personas diagnosticas de diabetes tipo 2, este año la cifra se ha incrementado un 5% para llegar a casi 190.000. Estos datos consolidan una tendencia al alza que sitúa a Canarias como una de las regiones con mayor índice de prevalencia.

Pero si bien estos son los casos diagnósticados, hay otros muchos que ni siquiera saben que padecen la patología. Y es que se calcula que entre el 30% y el 50% desconoce la enfermedad al no tener síntomas asociados.

De la mala alimentación al sedentarismo

Esta situación está directamente relacionada con tres circunstancias: la prevalencia de la obesidad (el 53% de los canarios padecen sobrepeso u obesidad), del sedentarismo (el 18% pasa más de ocho horas sentado) y una alimentación basada en grasas saturadas e hidratos de carbono (el 13% de la población consume dulces y bollería azucarados a diario). Sin embargo, muchos autores lo han relacionado también con las altas tasas de pobreza.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no es capaz de usarla correctamente, lo que provoca niveles altos de azúcar (glucosa) en la sangre. Estos picos de azúcar, a la larga, pueden provocar daños irreversibles en algunos órganos como el corazón, los ojos, los riñones o el sistema nervioso. Por tanto, de no controlarse, puede conllevar a la aparición de complicaciones tales como el pie diabético - que puede suponer la amputación del miembro- o la retinopatía diabética, es decir, es decir, que puede ocasionar una ceguera.

Existen tres clases de diabetes. La tipo 1, caracterizada por el déficit de secreción de insulina que afecta a las personas desde la infancia; la diabetes tipo 2, que se desarrolla con el paso del tiempo por una alteración en la secreción o en la acción de la insulina, a menudo relacionada con la obesidad; y la diabetes gestacional, que ocurre puntualmente durante el embarazo.