Canarias debe sellar 15 vertederos tan grandes como 89 campos de fútbol

El 10 de noviembre la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Acpmn) clausuró y selló el vertedero de Degollada de las Yeguas, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, un espacio que según aseguró Montserrat Ortega, directora de la agencia dependiente de la Consejería de Política Territorial, tenía una dimensión de "77.381 metros cuadrados, equivalente a unos once campos de fútbol". Por esa regla de tres efectuada por Ortega, en Canarias aún quedan 625.000 metros cuadrados -89 campos de fútbol- de espacios degradados donde se ubican 15 vertederos de residuos inertes: hormigón, ladrillos y metal recuperados tras la demolición de edificios, tierra y rocas de excavaciones, vidrios rotos, azulejos, sanitarios desechados, piedras y restos de jardinería.

En el año 2015, durante el primer mandato de Fernando Clavijo como presidente, la Comisión Europea denunció un total de 47 vertederos de estas características existentes en Canarias que abarcaban un total de dos millones de metros cuadrados y, según los cálculos llevados a cabo por la directora de la Agencia, significa que el equivalente a 284 campos de fútbol eran auténticas escombreras en las Islas. Una década después, se han sellado 32 de ellos -1,4 millones de metros cuadrados-, con lo que en esos hipotéticos 195 estadios futbolísticos ya se produjo la restauración paisajística.

Aunque no existe una definición legal para estos inmensos basureros, existe un consenso generalizado entre las distintas administraciones sobre el hecho de que un vertedero ilegal es aquella superficie de más de 2.000 metros cuadrados que contiene alguna categoría de residuos sin ningún tipo de gestión durante al menos dos años.

Imagen de archivo de uno de los vertederos ilegales de Canarias. / María Pisaca

El boom inmobiliario

Un estudio sobre estos espacios en Canarias llevado a cabo hace unos años por Lorenzo Quesada, doctor en Geografía por la Universidad de Sevilla, explicaba que existen en las periferias de los núcleos urbanos, cerca de zonas agrícolas que han quedado en desuso o en las inmediaciones de los polígonos industriales, en cuyos alrededores hay parcelas que no han gestionado sus propietarios.

Al calor del boom inmobiliario, muchas urbanizaciones se proyectaron en todas las islas y, cuando la gran crisis que se inició en el año 2008 un gran porcentaje se quedó a medio construir en esas parcelas quedó abandonado un ingente material de que nadie se llevó. Por ese motivo muchos están llenos de plásticos procedentes de invernaderos abandonados y material de construcción de las obras urbanísticas inconclusas .

"Nuestra intención es cerrar y sellar los 15 vertederos y posibilitar la restauración del medio natural de esas zonas hasta que sean igual a como eran antes de que comenzaran los vertidos incontrolados de la década de lo 70 del pasado siglo", afirma Ortega.

Foto de archivo de colchones y electrodomésticos en un vertedero ilegal de Canarias. / María Pisaca

Repoblación vegetal

Y, para ello, no solo se "machacan y entierran los residuos, mezclándolos con suelos fértiles", sino que se procede a la repoblación vegetal con flora autóctona, según criterios botánicos que atienden a las condiciones de humedad, temperatura y capacidad de fijación del terreno, para que contribuyan al" establecimientos de las laderas y faciliten su integración paisajística en el entorno".

El consejero Manuel Miranda afirma que "Canarias no puede permitirse una nueva sanción de la Unión Europea (UE) en materia medioambiental [las sanciones recaen en última instancia sobre España en su condición de Estado miembro], ni nuestras islas se merecen el impacto que sobre el paisaje tienen estos vertederos ilegales que vamos a erradicar".

Matas Blancas, el más extenso

En lo que va de legislatura, se han cerrado los vertederos de Soo en Teguise -42.774 metros cuadrados-, Las Carboneras en Santa Lucía de Tirajana -22.660 metros cuadrados-, Punta de La Vaca en San Sebastián de La Gomera -19.230 metros cuadrados- Los Abrigos en San Miguel de Abona -19.208 metros cuadrados- y se han iniciado los trabajos para sellar los de Las Chafiras de Santa Cruz de Tenerife -43.772 metros cuadrados- y Matas Blancas en Pájara, que es uno de los más extensos de Canarias, pues su superficie es de 246.553 metros cuadrados, el equivalente a 35 campos de fútbol.

Para 2026 los presupuestos de la Agencia canaria, por valor de cuatro millones de euros, tienen previsto iniciar los trabajos en Morros de Güime de San Bartolomé de Lanzarote, El Monte y Vega de Yágamo -ambos en Arrecife- Riquel y dos más en Granadilla de Abona (Tenerife) y Montaña Calacio (Gran Canaria).

Foto de archivo de vehículos, sillones, electrodomésticos y plasticos que se apiñan en un vertedero ilegal de Canarias. / E.D. / L.P.

"No solo cerramos los vertederos, sino que esas actuaciones suponen concienciar de lo limitado y frágil que es nuestro territorio, y la gente puede beneficiarse de la mejora de la calidad ambiental al recuperar zonas de gran atractivo natura", afirma la directora de este ente público.

"No podemos volver a la época en la que se abrían más expedientes sancionadores por residuos que por infracciones urbanísticas", concluye.