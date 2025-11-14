Un ‘guiño’ de Claudia: el temporal frena in extremis el desahucio de una familia numerosa en Ingenio

El desahucio de su vivienda previsto para la mañana de este jueves contra Moisés Macías, su esposa y sus seis hijos en Ingenio quedó aplazado a última hora después de ser aceptado el recurso in extremis presentado el miércoles por la abogada, solicitando la paralización del procedimiento ante la declaración de alerta máxima por la borrasca Claudia. La noticia, comunicada a través de la Policía Local de Ingenio, desató una mezcla de alegría, alivio y aplausos entre los vecinos y miembros del colectivo Derecho al Techo, que aguardaban en la puerta del inmueble.

La letrada Isabel Saavedra, que presentó el recurso de suspensión ‘in extremis’, recibió la notificación oficial cuando la familia, miembros del colectivo Derecho al Techo y decenas de vecinos esperaban en la calle el desenlace del caso. “Fue como un milagro”, comentaban entre abrazos quienes llevaban horas pendientes del reloj y del cielo que lucía con un sol radiante.

Una salida con Visocan

A pesar del respiro momentáneo, la situación sigue siendo delicada, ya que el procedimiento judicial continúa abierto. Desde el Ayuntamiento de Ingenio y el Gobierno de Canarias aseguran estar trabajando conjuntamente con la empresa pública Visocan para ofrecer una alternativa habitacional digna a la familia, aunque cuenta con ingresos estables, no ha logrado acceder a una vivienda por los altos precios del mercado.

La suspensión temporal llega como un alivio en medio de la tormenta Claudia —literal y figuradamente— y, mientras los vecinos celebraban la noticia, el cielo despejado y soleado dio pie a algún comentario irónico: “Claudia —dijo uno— guiñó un ojo a la familia”. Aunque la realidad es que siguen pendientes de su particular borrasca.