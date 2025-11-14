El agujero de la diabetes en el presupuesto sanitario de Canarias: un cuarto de los fondos se va al tratamiento de la enfermedad

Una cuarta parte de los fondos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias va para el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones. Es decir, del presupuesto sanitario de este año, unos 4.589 millones de euros, hasta 1,15 millones se destinan a los costes directos e indirectos de la enfermedad. Al menos así lo estima la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (Fadican).

Su presidente, Julián González, confesó esta mañana, durante el acto inaugural del Día Mundial de la Diabetes, que no entiende cómo esta patología pasa tan desapercibida. «Se presta más atención a otras cuestiones y, sin embargo, el 25% del presupuesto va para la diabetes», señaló para evidenciar la magnitud de la enfermedad.

Manifiesto

Asimismo, trasladó las principales peticiones de los canarios con esta patología. Su discurso se centró en medidas para mejorar la atención de los menores que afrontan este diagnóstico. Subrayó la importancia de incorporar la atención emocional y psicosocial al tratamiento, en especial en el momento del diagnóstico, y de implantar la enfermería escolar a tiempo completo en los centros educativos. También consideró necesario asegurar la incorporación de auxiliares sanitarios desde el inicio del curso.

Por otro lado, situando a los adultos con diabetes en el foco, solicitó habilitar un teléfono de atención 24 horas para ellos, atendido por personal especializado. En esta línea pidió activar el Plan de Formación continuada para profesionales de enfermería, que lleva pendiente desde 2019. Asimismo, consideró esencial garantizar el suministro de medicamentos esenciales como el glucagón. Por último, recordó que promover acciones que fomenten hábitos saludables o realizar campañas de sensibilización y detección son pautas clave para la población general.

Campaña de prevención

A la cita también acudió el consejero delegado de Educación para la Prevención del Cabildo de Tenerife, Juan Acosta, que dio a conocer los resultados iniciales de la primera campaña de prevención de la Diabetes en Tenerife. «En los cinco primeros municipios que recorre la iniciativa ya hemos atendido a unas 350 personas y hemos detectado hasta 63 perfiles con diabetes o que podrían desarrollarla en un futuro», detalló. Estos datos se han obtenido gracias al test Findrisc, un breve cuestionario que permite conocer aspectos clave para detectar si se trata de una persona en riesgo padecer la patología en los próximos diez años.

Además, las cifras ponen de manifiesto la importancia de este tipo de acciones para detectar la enfermedad a tiempo y prevenir sus peores consecuencias. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, en Canarias hay unos 209.816 pacientes con diabetes registrados en el Servicio Canario de la Salud (SCS). Pero la Fadican advierte que alrededor de 70.000 isleños ignoran los síntomas y desconocen tener la enfermedad.

El director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Fernando Díaz, recordó la relación entre la obesidad y la diabetes. «Canarias tiene un problema con la obesidad, especialmente la infantil. Un niño con sobrepeso ahora será un adulto con obesidad en el futuro y, por tanto, una persona con más riesgo de padecer la enfermedad», apuntó. En este sentido, destacó la importancia de llevar un estilo de vida saludable y realizar analíticas de forma regular, ya que se trata de una «enfermedad silenciosa».

Sin restricciones

Por su parte, Judith López, vicepresidente de la Sociedad Canaria de Endocrinología y Nutrición (Soecan) apuntó que, pese a que la diabetes tipo 2 es la más común, son muchas las herramientas que hay para controlarla. «Lo más importante es actuar en esos primeros escalones para prevenir sus peores consecuencias». De igual manera, puntualizó que las personas con diabetes no tienen por qué limitarse a la hora de comer. «Tienen que tener estilos de vida saludables, pero no tienen que ponerse restricciones de ningún tipo», agregó. En este contexto, explicó que esa concepción de la enfermedad ya está desfasada y que una persona diabética, al igual que alguien sin la enfermedad, lo único que tiene que hacer es aprender a alimentarse correctamente.

La campaña de prevención terminará su recorrido por la Isla el próximo 11 de diciembre en Guía de Isora. Aunque su carpa no fue la única presente en la jornada. El Ayuntamiento de La Laguna también organizó otros puestos y actividades a lo largo del día para que menores y adultos pudieran acercarse más a la enfermedad. Mara Gangura, estudiante de Enfermería de último año en la Universidad de La Laguna, se encargó de concienciar sobre las complicaciones del pie diabético. «Las personas con esta enfermedad pueden tener una mala circulación y es importante conocer los pasos higiénicos para prevenir hinchazones o cicatrices», detalló.

La higiene bucodental, la alimentación saludable, la gestión de los fármacos y el desmantelamiento de mitos con realidades fueron algunas de las temáticas a tratar en los diferentes puestos informativos, entre otras. Además, con el objetivo de fomentar el ejercicio físico, los más pequeños pudieron disfrutar de juegos como, por ejemplo, la canasta saludable para mantenerse activos durante el día y acercarse a la enfermedad con un enfoque más dinámico.