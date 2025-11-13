Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional registra un centro de menores en Fuerteventura

La operación está enmarcada dentro de la investigación que arrancó en mayo y por la que ya se ha ordenado el cierre de dos recursos de acogida

Traslado de menores migrantes asilados a las instalaciones del Canarias 50 en La Isleta

Traslado de menores migrantes asilados a las instalaciones del Canarias 50 en La Isleta / José Pérez Curbelo

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional están llevando a cabo un registro en un centro de menores migrantes no acompañados - gestionado por la ONG Quorum 77 - ubicado en Puerto de Rosario, en Fuerteventura. El recurso de acogida, Fortaleza IV, tiene capacidad para alojar a cerca de 30 niños. Las pesquisas están enmarcadas dentro de la investigación, dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas, que arrancó en el mes de mayo. La Policía no descarta ampliar los registros a otros centros gestionados por esta misma entidad.

Meses de investigación

El pasado mes de julio, la Policía Canaria registró tanto las oficinas de la entidad como varios de sus centros de acogida. La operación acabó con la detención de dos directivos - y el cierre del centro José García I, ubicado en Arinaga. Apenas dos meses antes, las autoridades también habían clausurado el recurso La Fortaleza I, ubicado en Santa Brígida, gestionado por esta misma asociación, en el marco de una investigación por presuntos delitos de lesiones, delitos de odio y amenazas. El proceso judicial destapó entonces un patrón de abusos que incluía castigos físicos o insultos racistas hacia los niños.

La ONG Quorum 77 es una de las asociaciones que más dinero gestiona del presupuesto total destinado a la atención de menores migrantes. Sus centros cuentan con una capacidad que supera las 1.900 plazas. Quorum Social 77 tendría una facturación potencial de más de cinco millones mensuales -de los 190 millones anuales que destina Canarias a esta área- en aquellos momentos en los que todas sus plazas estén ocupadas.

(Habrá ampliación)

