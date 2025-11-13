Desarticulada una red que traficaba con menores tutelados en centros de Canarias con destino a Francia

La Policía Nacional ha dado por desmantelada en España una red internacional con once detenidos dedicada presuntamente al tráfico de menores desde Canarias hacia Francia, aprovechando rutas de Marruecos y Costa de Marfil y su paso previo por centros tutelados en las islas.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación se inició tras detectarse la desaparición de 13 menores de un centro de menores de Arrecife (Lanzarote) y uno más del centro de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

La operación se ha saldado con once detenidos, de los que cuatro han ingresado en prisión provisional por delitos relacionados con organización criminal, falsedad documental, delitos contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil.

Acerca de la operación

La ‘Operación Tritón’ ha constatado que el grupo criminal utilizaba rutas y contactos en Marruecos, Costa de Marfil y también en España para trasladar y documentar fraudulentamente a los menores con destino final en Francia.

"Ante la gravedad de los hechos, se activó un dispositivo para esclarecer las circunstancias y paradero de los menores", ha indicado la Policía, explicando que tres menores fueron interceptados en el aeropuerto.

En mayo 2025, los agentes interceptaron en el aeropuerto de Lanzarote a tres menores de edad acompañados por un ciudadano mayor de edad de origen mauritano, que trataba de embarcar con ellos rumbo a Madrid. Tras las primeras gestiones, se constató que los menores se encontraban bajo tutela de un centro de acogida y que su traslado se realizaba sin autorización ni documentación válida.

El adulto acompañante fue detenido junto con una de las menores, que resultó ser mayor de edad, por delitos de falsedad documental, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y sustracción de menores.

Tráfico desde centros tutelados

"Las posteriores diligencias permitieron descubrir la existencia de una red perfectamente organizada con una clara distribución de funciones con la finalidad de traficar con menores, desde centros tutelados con destino a Francia", ha continuado la Policía.

De esta forma, la organización contaba con logística en Marruecos para el traslado y cruce de fronteras, contactos en Costa de Marfil para el envío de documentación falsificada, y una infraestructura en España para acoger temporalmente a los menores y gestionar su paso a Francia, destino final previsto por los integrantes de la red.

Durante la fase de explotación de la operación, los investigadores practicaron dos registros domiciliarios en Lanzarote, en los que se intervinieron numerosos documentos, efectos personales, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

Esta fase culminó con un total de 11 detenciones, de las cuales nueve se realizaron en Lanzarote, una en Madrid y otra en Las Palmas de Gran Canaria. De los detenidos, cuatro ingresaron en prisión provisional como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, tráfico ilegal de personas, delitos contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil.

La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar y proteger a los menores desaparecidos, y de articular los canales de cooperación policial internacional necesarios para el total esclarecimiento de los hechos.