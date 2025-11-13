La educación en línea colapsa en Canarias tras registrar 3,5 millones de peticiones de acceso en dos horas

La borrasca Claudia confinó en casa a toda la comunidad educativa del Archipiélago, una medida cautelar que obligó a más de 290.000 alumnos a seguir sus clases en línea este jueves. Escolares y docentes se libraron de la lluvia y el viento, pero aun así vivieron una jornada lectiva con cierto caos. Los servidores que dan soporte a las plataformas de la Consejería de Educación registraron 3,5 millones de peticiones de acceso en apenas dos horas y, como consecuencia, sufrieron incidencias y caídas puntuales, sobre todo, durante el inicio de la mañana.

El principal desencadenante de la saturación fue el aluvión de accesos. Ni siquiera durante la pandemia se habían producido tantas conexiones simultáneas como esta mañana. Por ese entonces, se usaban mucho otras plataformas externas como Webex, Gsuite o Teams. Este jueves, sin embargo, toda la actividad pasó por los propios sistemas de Educación, lo que provocó que funcionaran con bastante lentitud. Es más, la actividad registrada durante el jueves fue un 233% mayor que la del día anterior, cuando solo se suspendieron las clases en horario de tarde y noche.

La Administración educativa aumentó la "capacidad y medios", conscientes de que recibirían un volumen de accesos nunca antes visto, pero aun así no pudieron evitar las incidencias. Los servidores no han llegado a registrar caídas totales, pero sí que han dado algún que otro fallo en dos plataformas: Evagd, utilizada por el alumnado de primaria y secundaria; y Campus, para Formación Profesional. Para acceder a la primera, se contabilizaron más de 3,5 millones de intentos, mientras que en la segunda llegaron a los 760.000. Todo ello en menos de dos horas y media, desde 8:00 hasta las 10:20.

La conexión fue desigual, en función del territorio, la etapa educativa y el tipo de plataforma usada. En el caso de Infantil y Primaria, la jornada lectiva de este jueves se basó en actividades y tareas, mientras que para los mayores se desarrolló una clase habitual solo que a distancia.

Evagd, la plataforma peor parada

Las incidencias sobre todo se produjeron en la plataforma Evagd, la que más estudiantes concentra. El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, señala que los docentes y los equipos directivos fueron los primeros en dar la voz de alarma, aunque también recibieron el aviso por parte de algún alumno. “Tuvimos un punto inicial muy complicado, cuando se conectó todo el mundo, pero los problemas se fueron resolviendo a medida que avanzó la mañana”, explica.

En la misma línea, apunta que han solicitado un informe para analizar qué falló en los servidores. "En los últimos días, en previsión de lo que se venía, reforzamos los recursos, pero no ha sido suficiente", reconoce. A pesar de tener la experiencia de la pandemia, en esta ocasión todo se complicó porque se centralizó en dos plataformas.

Canarias retoma la modalidad presencial

El alumnado de todos los niveles y de toda Canarias volverá mañana a las aulas. Por el momento, Cabrera afirma que ningún centro ha sufrido ninguna incidencia, más allá de leves filtraciones que la Consejería ya había previsto. "La actividad se retomará este viernes con total normalidad", añade.