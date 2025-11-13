Coalición Canaria celebra la gratuidad del transporte público en Canarias tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, jueves, la Ley de Movilidad Sostenible, que tras el voto de las enmiendas introducidas en el Senado, asegura la gratuidad del transporte público en las islas Canarias.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha celebrado que, con la aprobación definitiva en la Cámara baja se consigue “un hito impensable hace muy poco tiempo”, ya que la gratuidad del transporte público se consolida en una ley y no habrá “que estar peleándola año a año”, puesto que la financiación pasa a ser “una obligación del Estado”. “Cuando Coalición Canaria consiguió la gratuidad en 2023 todos los partidos decían que era imposible, pero hoy es un derecho legal”, ha recalcado.

La enmienda relativa a esta cuestión, además del apoyo de Coalición Canaria, ha recibido el respaldo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso, con la excepción de Junts per Catalunya, que ha votado en contra, y PNV, que se ha abstenido.

La Ley de Movilidad Sostenible

Valido ha recordado que la formación nacionalista ha estado “varios años peleando” para mantener la gratuidad del transporte en el Archipiélago porque es “un alivio económico para muchísimas familias y además ayuda a que nuestras islas apuesten más por el transporte público”.

En esta línea, previa a su paso por el Senado, Coalición Canaria había conseguido a través de enmiendas en la Comisión de Transporte, que el proyecto de ley aprobado en el Congreso de los Diputados incluyese ya un tratamiento diferenciado para Canarias en este y otros aspectos.

Ahora, la Ley de Movilidad Sostenible, en reconocimiento del hecho insular y de acuerdo con lo establecido en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, establece una ayuda a Canarias y Baleares para el establecimiento de un descuento del 100% en el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre. Las ayudas serán concedidas por la Secretaría General de Movilidad Sostenible, que gestionará el procedimiento y los pagos a través de la Dirección General de Estrategias de Movilidad.