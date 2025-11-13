Claudia rellena con generosidad las presas en Gran Canaria

El paso por el Archipiélago canario del frente asociado a la borrasca Claudia dejó precipitaciones de más de 125 litros por metro cuadrado en varios puntos de Gran Canaria y La Palma, rachas cercanas a los 100 kilómetros por hora, temporal marítimo y decenas de incidentes por la fuerza de la lluvia y el viento, pero sin daños personales.

Los destrozos en carreteras, barrancos y playas, así como la cancelación de una treintena de vuelos y el cierre de puertos tuvo su reverso positivo en la entrada de agua en los embalses, que en el caso de Gran Canaria están en mínimos históricos tras una década de sequía.

Si la isla de La Palma fue la principal beneficiada por las precipitaciones en la jornada del miércoles, este jueves fue Gran Canaria la más agraciada. Los casi 90 litros por metro cuadrado caídos en la cumbre y en las medianías orientadas al sur hicieron correr los barrancos y una parte de esa agua está entrando en las grandes presas de las cuencas de Tirajana, Mogán y La Aldea. Por contra, en los municipios del norte llovió de forma moderada en las medianías y cantidades pequeñas o inapreciables en las zonas del litoral, aunque sí sopló con fuerza el viento hasta bien entrada la tarde.

Entre los embalses que están aumentado sus escasas reservas hay tres de titularidad pública, los de Chira, El Mulato y La Gambuesa, según informó el Consejo Insular de Aguas, que detalló que la presa de Soria, participada por el Cabildo, tiene el desagüe abierto por las obras de la central hidroeléctrica de Salto de Chira, por lo que el caudal que llega se está desviado a través del canal Trasvasur, en primer lugar a la presa de La Lumbre, de escaso tamaño, y cuando esta se colmata a la de Gambuesa.

Ese organismo del Cabildo también ha constatado la entrada de agua en los embalses de titularidad privada de Las Niñas y La Sorrueda, en la vertiente sur, y en menor cantidad en El Parralillo de La Aldea y en la presa de Lugarejos, en el municipio de Artenara.

«Venimos de un tiempo de sequía y nuestras presas estaban vacías, así que aunque todavía no podemos medir el alcance exacto del volumen que entrará, es una buena noticia para Gran Canaria», declaró el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, quien subrayó que se estaba a la espera de «una línea de inestabilidad a la estela de la borrasca Claudia, de menor intensidad, pero que podría dejar algo más de lluvia».

Agua en el Barranco de Tirajana al paso por Rosiana / Andrés Cruz

Esta entrada de agua solo viene a paliar la sequía en las grandes presas de Gran Canaria, la mayor parte de ellas prácticamente vacías. Los embalses del Cabildo estaban al 3,90% de su capacidad total, el 1,75% si se contabiliza la presa de Soria, totalmente vacía por las obras de la central energética. Las reservas de agua pública para la agricultura se redujeron hasta los 413.000 metros cúbicos.

Precipitaciones

La suma de las cantidades registradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante todo el paso de borrasca reflejan la intensidad de las precipitaciones en muy pocas horas. En Gran Canaria se recogieron un total de 127,8 litros por metro cuadrado en la estación de Las Tirajanas, situada en el pueblo de Tunte, 126,6 en Los Llanos de la Pez, 122,2 en Cuevas del Pinar, 71,4 en Cruz de Tejeda, 65,3 en el casco de Tejeda, 46,6 en Tasarte, 46,4 en Lomo de Pedro Alfonso, 30,2 en La Aldea, 22,2 en Agüimes y 18,8 en el Puerto de Mogán.

En las localidades donde solo llovió en la jornada del jueves se registraron, según los datos de la Aemet, 28,8 litros en Playa del Inglés, 24,2 en Valleseco, 19,6 en Teror , 17,4 en El Matorral, 16,8 en Maspalomas, 8,4 en Tafira, 9,2 en Arucas, y 5,5 en la estación de la Plaza de la Feria de la capital.

La salida del frente borrascoso por las islas de Lanzarote y Fuerteventuratambién hizo correr sus barrancos , con cantidades significativas de precipitación. En la primera de ellas se registraron 10,4 litros en Haría, 8,8 en Tinajo, 6,0 en Tías, 5,2 en La Graciosa y 5,0 en el Aeropuerto de Guacimeta. En la isla majorera se recogieron 19,0 litros en Antigua, 15,2 en La Oliva, 8,4 en Corralejo y 4,4 en Pájara.

Las lluvias más intensas del segundo día de Claudia cayeron durante la madrugada, lo que evitó problemas al reducirse la movilidad humana en las zonas donde más golpeó el temporal. La suspensión de las clases en colegios y universidades también redujo de forma sustancial en tráfico de vehículos en toda la red viaria.

Los municipios grancanarios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán sufrieron las peores consecuencias por la caída de muros y árboles, los desprendimientos en las carreteras y las inundaciones, aunque de escasa gravedad en zonas urbanas.

El Ayuntamiento de San Bartolomé contabilizó 14 incidencias desde la tarde-noche del miércoles, entre ellas la caída de un muro sobre tres vehículos aparcados. En Mogán hubo cortes en carreteras locales por desprendimientos de piedras sobre la calzada, que se solucionaron con rapidez.

Carreteras

La Consejería de Obras Públicas del Cabildo actuó durante toda la noche y en la mañana en una treintena de intervenciones relacionadas con la borrasca, en su mayoría derrumbes y caídas de ramas de árboles. Estas incidencias obligaron a cortar cuatro carreteras, que se sumaron a las cinco que ya estaban cerradas de manera preventiva.

Un hombre camina por la carretera de Tunte a Ayacata / Andrés Cruz

Por caída de piedras y tierra se cortó la carretera de acceso a El Sao de Agaete (GC-231), el acceso a El Chorrillo de Tejeda (GC-607) y un tramo de la GC-60 en San Bartolomé. También se cerró durante varias horas la GC-207, el acceso a Tasartico por un derrumbe de piedras. Siguen cerradas de manera preventiva la carretera entre Tejeda y Artenara (GC-210); la de Presa de Las Niñas hasta Ayacata (GC-605); el tramo de Agaete a La Aldea (GC-200) que bordea el risco de Faneque, y los accesos a Andén Verde y a la Montaña de Tirma.

Al igual que el miércoles, la lluvia y el viento interrumpieron el tráfico aéreo con La Palma. En ese aeropuerto se cancelaron un total de 29 vuelos, 19 con Tenerife Norte, cinco con Gran Canaria, dos con Tenerife Sur, dos con Madrid y otro con la ciudad alemana de Munich. También se desvió al aeropuerto de Tenerife Sur un vuelo procedente de Manchester.

Por su parte, la empresa Endesa puso en marcha su Protocolo Operativo de Emergencias (POE) ante la llegada de Claudia e informó que se registraron algunas incidencias leves en la madrugada. «La red de media tensión se ha comportado bien, con la robustez que se espera ante este tipo de situaciones», explicó Patricia Reboso, responsable de operaciones y mantenimiento, quien detalló que las únicas incidencias «poco relevantes» se produjeron entre las 2.00 y las 4.00 horas en Tenerife, La Palma y Fuerteventura y fueron atendidas «de inmediato».