Canarias recupera la normalidad en las aulas: Educación retoma mañana las clases tras el paso de la borrasca Claudia

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil sobre la evolución del episodio meteorológico que ha afectado estos días a nuestro Archipiélago, informa de que mañana viernes 14 de noviembre se retoma la actividad lectiva presencial con normalidad en todos los centros educativos de todas las islas.

Tras el paso de la borrasca Claudia, los alumnos de todos los centros de educación canarios volverán a las aulas a retomar la enseñanza presencial tras pasar a la modalidad telemática durante la jornada del jueves, 13 de noviembre.

(Noticia en desarrollo)