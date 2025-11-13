Asepalma exige explicaciones urgentes por el retraso en las ayudas de 100 millones para La Palma
Asepalma lamenta el incumplimiento del Gobierno estatal en la aprobación del decreto ley para financiar la reconstrucción de La Palma, un retraso que agrava la incertidumbre de cientos de familias
La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma) ha lamentado el «incumplimiento» del plazo comprometido por el Gobierno estatal para aprobar el decreto ley, previsto inicialmente para el 11 de noviembre, que financiaría la reconstrucción y recuperación de la Isla tras la erupción del volcán Tajogaite.
En un comunicado, el colectivo agrario considera «inaceptable» este «nuevo retraso» –que incluiría la partida de los 100 millones destinados a la reconstrucción de fincas destruidas por las coladas en 2021 y la prórroga de la bonificación del 60% del IRPF–, que «agrava aún más la incertidumbre y el sufrimiento de cientos de familias que, cuatro años después de la erupción, siguen sin recibir «el auxilio económico prometido», comentan sobre el mal momento que viven los damnificados.
Incumplimiento de Torres
Asepalma, además, recuerda que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había acordado el pasado 17 de octubre con el resto de Administraciones, en el seno de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, que, como muy tarde, el Consejo de Ministros del martes 11 de noviembre aprobaría dicho decreto ley. Sin embargo, exponen, la medida no ha sido llevada a cabo, «incumpliendo el compromiso público adquirido», por lo que reclaman una «reunión urgente» para explicar lo sucedido.
Ante esta situación, la asociación ha solicitado reuniones urgentes y por separado con Héctor Izquierdo, comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, y con Pedro Ángel Afonso, viceconsejero de Recuperación Económica y Social de La Palma, dependiente de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, para «exigir explicaciones con información veraz y detallada» sobre el estado de esta normativa. Las reuniones solicitadas buscan, asimismo, conocer las causas del retraso, los plazos reales de aprobación y las acciones de coordinación que están desarrollando las Administraciones competentes para hacer efectiva esta ayuda de 100 millones de euros, destinada a reconstruir las explotaciones sobre la lava que, en 2021, destruyó unas 360 hectáreas de cultivos en producción, en su mayor parte plataneras.
Una gran decepción
«Este paso atrás ha causado una profunda decepción entre los afectados, quienes habían confiado en el compromiso del ministro como una certeza que marcaría el inicio de la reconstrucción agraria», ha lamentado la asociación, que recuerda dilatar más esta situación «pone en riesgo» que se cumpla el acuerdo alcanzado, pues podría «debilitarse o perderse» en caso de cambios políticos o circunstancias adversas a nivel nacional. Desde Asepalma, exponen, no aceptarán «más retrasos», por lo que permanecerán «vigilantes» sobre «la determinación y el compromiso real» de Administración pública implicada para poner fin a la «incertidumbre» con unas ayudas «justas y necesarias».
