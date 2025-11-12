Vito Quiles genera polémica en Canarias: concentraciones antifascistas se oponen a su gira universitaria
El joven tiene previsto aparecer el viernes por la mañana en la ULL y un día antes, en horario de tarde, en la Ulpgc
La llegada de Vito Quiles a Canarias promete estar cargada de polémica. Tras el anuncio del joven agitador, quien ha decidido retomar su gira España Combativa, periodismo crítico y comunicación política por algunas universidades españolas esta misma semana, diferentes organizaciones progresistas vinculadas a las dos universidades públicas canarias han decidido convocar concentraciones en los mismos lugares y prácticamente en idéntico horario que las apariciones que tiene programadas Vito Quiles.
En el caso de la Universidad de La Laguna (ULL), el encuentro de Quiles con sus simpatizantes está previsto para el viernes 14 de noviembre, a las 12:30 horas, en el exterior de la Facultad de Derecho. La concentración antifascista convocada para ese mismo día está prevista para las 11:00 horas en el mismo lugar, bajo el lema Fuera fascistas de la ULL.
Por su parte, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), Vito Quiles ha anunciado que estará este jueves día 13 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Facultad de Empresariales, mientras que la concentración está prevista para una hora antes. En el cartel que informa sobre esta cita se puede leer Fuera de nuestra universidad.
Vito Quiles inició su gira universitaria el pasado 16 de octubre la Universidad Autónoma de Barcelona y más tarde se trasladó a centros de Andalucía. En la mayoría de los casos, al igual que ocurre ahora en los centros canarios, las universidades negaron haber autorizado estos actos. Todos los encuentros han estado rodeados de polémica porque, además, grupos de estudiantes progresistas se han concentrado para mostrar su rechazo a la iniciativa. Todo ello ha dado lugar a cargas policiales y alteraciones del orden público que obligaron al agitador a paralizar su iniciativa durante algunos días a final de octubre. De hecho, tenía previsto llegar a Canarias el pasado día 4 de noviembre, cuando había anunciado una cita por la mañana en la ULL y otra por la tarde en la Ulpgc, aunque nunca llegó a anunciar dónde tenía previsto realizar estos encuentros.
