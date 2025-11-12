Segundo hotel en un castillo medieval con inversión canaria

El hotelero canario de origen libanés Yusef Nasser repite la experiencia de situar un hotel en un castillo medieval. Después de 20 años explotando un establecimiento de cuatro estrellas en un castillo de Burgos -Hotel Señorío de Olmillos-, ahora acaba de adquirir una fortaleza similar en Toledo para rehabilitarla y abrir un alojamiento turístico adaptado a las singularidades que ofrece un entorno situado en el municipio de Maqueda, a solo 75 kilómetros de Madrid. Nasser es el propietario del grupo Amcotur, con hoteles en Tenerife, La Palma y un complejo de bungalós en Gran Canaria.

Una inversión con historia y sello canario

La compra del castillo de Maqueda tiene una larga historia detrás, ya que su propietario era hasta ahora el Ministerio del Interior, porque hace años fue cuartel de la Guardia Civil y después el proyecto fue convertirlo en museo de la Benemérita, algo que se desechó y finalmente se puso a la venta. Después de 12 años de intentos infructuosos de venderlo con continuas subastas desiertas, finalmente lo ha comprado el grupo radicado en el sur de Tenerife por 3,25 millones de euros.

La crisis económica de 2008 frustró los planes de Interior con el castillo y, en julio de 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy incluyó el Castillo de Maqueda en la relación de 15.135 activos inmobiliarios públicos que puso en venta para recaudar fondos. Desde entonces lo ha sacado sin éxito a subasta pública en nueve ocasiones a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), dependiente de Interior.

No es habitual que el empresariado canario esté entre los que más invierten fuera de su autonomía y menos en la compra y rehabilitación de fortalezas medievales. Hace más de 20 años Yusef Nasser tuvo la iniciativa de adquirir el castillo burgalés de Olmillos y la experiencia en estas dos últimas décadas ha sido positiva, por lo que ahora pretende aplicar la misma iniciativa en Toledo, reconvirtiendo la fortaleza en un hotel de cuatro estrellas, con spa, sala de convenciones y restaurante. Sin embargo, no se prevé la apertura al menos hasta dentro de dos años, porque la instalación requiere de una importante inversión, tanto en las murallas como en el interior, para habilitarlo al uso turístico. El grupo estima que el gasto en la rehabilitación será mayor que el precio final de la compra.

Aunque sea una adjudicación fuera de Canarias, el grupo de Nasser no tiene intención de comprar más hoteles en las Islas. De hecho, esta inversión la considera «excepcional», por lo que Amcotur se mantiene con una cartera en la que figuran el Hotel Pirámides en Arona, origen del grupo; el alojamiento Las Olas, en La Palma; y el complejo de bungalós Rebecca Park, en el sur de Gran Canaria. En la Península, además del Hotel Señorío de Olmillos, también explota el establecimiento Nuevo Arlanza, en la localidad de Covarrubias, en Burgos. Además, Amcotur cuenta con inversiones en el sector inmobiliario y tiene una bodega.

Yusef Nasser es de origen libanés pero nació en Tenerife, donde lleva medio siglo dedicado al sector inmobiliario y alojativo; de hecho, el hotel Pirámides lo construyó su propia empresa. Desde entonces se ha expandido en otras islas y su espíritu de conservación del patrimonio histórico lo llevó a finales de los años noventa a interesarse por el castillo de Olmillos, una experiencia que ha resultado exitosa con los años debido a su enclave privilegiado en uno de los cruces del Camino de Santiago. Ahora con Maqueda intenta repetir esta trayectoria.