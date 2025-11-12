El PP no suelta a Torres: "En el clan de las chistorras había mucho mojo picón"

El mojo picón se cuela en el Congreso. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se sometió esta tarde a las preguntas de la oposición en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los negocios de la trama corrupta liderada por Koldo García -exasesor de José Luis Ábalos- en las Islas fue el tema sobre el que pivotaron todas las cuestiones dirigidas al expresidente canario.

Para la oposición el tema no se ha cerrado con el informe. «En el clan de las chistorras había mucho mojo picón", afirmó el diputado del PP Eduardo Carazo durante su turno, en el que inició el debate preguntándole a Torres por la razón de sus "mentiras". La frase con la famosa receta canaria, pronunciada en tono irónico por el parlamentario, encendió el debate y sirvió de eje para que la oposición cuestionara la continuidad del ministro en el cargo.

Torres, por su parte, se mostró visiblemente molesto y aseguró no entender la risa generada por la expresión. "Es una falta de respeto a las tradiciones y a la idiosincrasia de Canarias”, aseguró, lo que levantó el abucheo de la bancada popular.

Netflix

Carazo centró su intervención en acusaciones de mentiras y gestiones irregulares, destacando que, según el informe, el ministro mantuvo comunicaciones con Koldo García fuera de lo estrictamente institucional. "Si a las cuatro de la mañana no puedo dormir, me pongo Netflix. No mando mensajes a un investigado para rendirle pleitesía". Torres defendió no haber mentido en todo el proceso e insistió en que solo se podría decir que lo hizo si se tergiversan sus palabras, algo que calificó como "calumnias".

También preguntó la portavoz del PP, Cuca Gamarra, sobre su continuidad como miembro del Gobierno. Durante su intervención la popular criticó la actitud del ministro al conocer el informe de la UCO. "Lo celebró como si le hubiera tocado la lotería", apuntó Gamarra, quien insistió en que el documento "no cierra la investigación judicial, sino que la abre”. La diputada acusó a Torres de presionar a funcionarios canarios que durante la pandemia trataban de respetar la legalidad y afirmó que el informe lo retrata “como un vulgar cobrador del frac de una trama corrupta”.

"Pisos en Madrid"

Torres defendió su actuación asegurando que se siente “muy honrado de ser ministro” y que seguirá “defendiendo el interés general”. El expresidente canario se agarró -para defenderse- a que la Fiscalía Anticorrupción concluye que no hubo actuaciones fuera de la ley y criticó al PP por mantener una estrategia basada en la “difamación y la calumnia”. El ministro enfatizó que el informe no encontró “pisos en Madrid, ni refinerías ilegales, ni comisiones ni mordidas” y reprochó a la oposición que no haya pedido disculpas por acusaciones que, según él, también afectan a su familia.

La diputada de Vox, María José Rodríguez de Millán, preguntó de forma directa si Torres había participado en la trama. Afirmó que el ministro adjudicó contratos a empresas vinculadas a Koldo, infló precios y actuó como “facilitador político” mientras los españoles sufrían la escasez de material sanitario. Torres rechazó estas acusaciones y volvió a remitirse al informe de la UCO, que concluye que no pertenece a ninguna trama y no solicita medidas judiciales en su contra. Reprochó a PP y Vox por actuar como jueces al margen de la investigación policial y defendió que “mientras se peleaba por traer material sanitario, Vox ponían palos en las ruedas”.