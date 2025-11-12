El PP apoya el 'decreto Canarias' y el PSOE y NC desconfían y titubean

Se han cambiado las tornas. Si con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería el presidente Fernando Clavijo contaba con el apoyo sin fisuras del PSOE y NC mientras que el PP votó en el Congreso en contra, por dos veces, de aquella modificación legal, ahora los conservadores respaldan el 'decreto Canarias' y la oposición de izquierdas titubea y desconfía de su contenido. ¿La causa? Como explicó el portavoz de CC, José Miguel Barragán, al término de la reunión mantenida este miércoles por el presidente Clavijo con los siete grupos parlamentarios es que el borrador que se remite a Moncloa va más allá de la agenda canaria que CC pactó en su momento tanto con el PP como con el PSOE: "Además, se añade el desarrollo de algunos artículos del Estatuto de Autonomía, del Régimen Económico y Fiscal (REF), compromisos incluidos en los presupuestos del Estado para 2023 que no fueron desarrollados en los siguientes años por haber sido prorrogados y otras leyes sectoriales".

Y ahí está el problema que genera la desconfianza, pues el socialista Sebastián Franquis calificó el borrador como"un intento de enredar" porque "eso no es lo pactado ni con el presidente Sánchez ni con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero". O, como dijo el líder de NC-Bc, Luis Campos, "es una carta a los Reyes Magos que incluye aspectos que no han sido ni negociados ni pactados con el resto de los grupos" de la Cámara regional.

Para ambos, lo que busca Clavijo "al incluir cuestiones que forman parte de la agenda de CC, que no de la agenda de Canarias", es mantener "un año y medio de bronca permanente desviando los problemas realmente importantes como puede ser la vivienda o la situación de nuestro modelo sanitario".

El líder de NC-Bc, Luis Campos, analiza el contenido del borrador del 'decreto canarias' / Ramón de la Rocha / Efe

Decreto adicional

"Claro que vamos a apoyar el decreto ley que apruebe el Gobierno de España, pero el que pactó Clavijo con Sánchez y Montero, pero no uno que incluya cuestiones que no tienen que ver con la agenda canaria", insiste Franquis.

"Este es un decreto adicional, nuevo, al que ya va a aprobar el Consejo de Ministros próximamente y entonces de lo que estamos hablando es de otra cosa, hay aspectos en los que entendíamos que era positivo un decreto con contenidos canarios para desatascar determinadas cuestiones, pero no colocarnos al borde del abismo y decidir sobre hechos consumados", remacha Campos.

En el lado opuesto, los miembros del cuatripartito, con el vicepresidente y máximo dirigente del PP canario, Manuel Domínguez, a la cabeza defendiendo que "se ha dado un paso al frente" al elaborar un documento y "llegar a acuerdos para que Canarias tenga mayor financiación y mayores recursos para lograr una tierra mejor". Y por si había alguna duda sobre el respaldo de los conservadores al texto, la portavoz del PP, Luz Reverón, certificó que «lo apoyamos porque solamente habla de los canarios y beneficia a los canarios. No obstante, mandó un aviso a Sánchez: "Cuestión distinta es que finalmente trate de aprobar un texto que no tenga nada que ver con los canarios".

"Generosidad y altura de miras"

El líder de ASG, Casimiro Curbelo, artífice de haber conseguido extender la bonificación del IRPF que tenía La Palma a La Gomera y El Hierro –motivo del inicio de los recelos del PSOE que llevó a abstenerse de apoyar esta medida la semana pasada en el Senado–reclamó "generosidad y altura de miras" para sacar adelante el decreto ley, pues "solo se pueden resolver los problemas canarios por esta vía si el PSOE y el PP lo apoyan en el Congreso".

"Somos conscientes de que, sin estas medidas, Canarias no va a conseguir remontar situaciones como las que arrastramos tras el covid o la erupción del volcán. Si queremos remontar problemas como el de la vivienda y la precariedad del empleo necesitamos de la colaboración del Estado", resumió el presidente Clavijo tras la reunión.