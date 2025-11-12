La Policía investiga a dos hackers por la estafa en wasap a funcionarios de Canarias

Agentes de la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, que investigan la suplantación de identidad en teléfonos móviles de varios funcionarios de la Administración autonómica, van cerrando el círculo sobre las personas que presuntamente estarían detrás del fraude que le ha costado entre 490 euros y 1.000 euros, según los casos, a más de un centenar de víctimas que han presentado denuncia en comisaría. Entre las personas estafadas hay, principalmente, trabajadores de la administración autonómica, pero también de otros organismos insulares y municipales. Además, también se cuentan entre las víctimas de esta estafa dos altos cargos de las consejerías regionales de Educación y de Sanidad, según informaron fuentes cercanas a la investigación.

La investigación policial comenzó el pasado jueves. La Policía Nacional recibió las primeras denuncias de dos funcionarios a los que les habían hackeado el móvil dejándoles sin poder acceder a su wasap, línea telefónica o redes sociales. Lo que no está claro todavía para los investigadores es si los primeros los móviles pirateados fueron objeto de un ataque fortuito o si los hackearon porque sabían de antemano quienes eran y el volumen de contactos que podían tener en su agendas: compañeros de trabajo, directivos de área, cargos públicos, empresarios, operadores jurídicos, médicos y sanitarios, entre otros perfiles.

Lo cierto es que el ataque a los dos móviles se produjo casi a la vez. Según las fuentes, los estafadores enviaron un wasap a cada uno de los terminales haciéndose pasar por alguno de los contactos con los que con mayor frecuencia tratan. En un mensaje escribieron: «He tenido un problema y necesito que me reenvíes el código que te va a llegar por sms». Ninguno de los dos funcionarios sospechó del remitente del mensaje y en cuanto les llegó el código, se lo enviaron de vuelta. Segundos después ambos perdieron el control de sus terminales, primero se les bloqueó el wasap y luego la línea telefónica.

Algunos de los mensajes enviados por los hackeadores / El Día

Los investigadores aún no han cerrado la cuantía de dinero de la que se han apropiado los estafadores

A partir de ahí, los hackers no perdieron ni un minuto y empezaron a difundir mensajes [como los que acompañan a esta información] a la mayoría de los contactos que tenían en sus agendas los dos funcionarios bloqueados.

Sospecharon que les habían pirateado sus teléfonos. Y no se equivocaban. A las 14:30 horas, se presentó la primera denuncia en la comisaría de La Laguna. Cinco horas más tarde, los agentes que se estaban haciendo cargo de las diligencias contactaron con la denunciante para trasladarle que hasta esa hora «habían denunciado 52 personas haber sido víctimas de estafa a través de su número de teléfono». Hasta ahora los investigadores no han querido trasladar una cifra exacta de víctimas del engaño a través de estos dos móviles, pero afirman que ya supera el centenar.

Los hackers, haciéndose pasar por los titulares de los móviles intervenidos, escribían a través de wasap a contactos habituales y les pedían ayuda urgente para que les hicieran un bizum ante un problema con la aplicación o por cualquier otra excusa, y les aseguraban que se lo devolverían en cuanto resolvieran la incidencia. La buena fe de muchas de las víctimas y el uso por parte de los estafadores de expresiones habituales, de cariño o de confianza empleadas entre los dos funcionarios hackeados y sus contactos, facilitó el camino del timo.

Los dos hackers responden a las iniciales R. J. V. y C. M., al menos esas serán las identidades que figuran como titulares de las cuentas bancarias a las que se asociaron los números de teléfono pirateados. Aunque esto podría suponer un gran avance para intentar identificar a los presuntos hackers que han engañado a más de un centenar de personas suplantando la identidad de funcionarios, los investigadores no quieren echar las campanas al vuelo todavía.

Al menos han sido dos los móviles que fueron pirateados y desde esos terminales se expandió el fraude por mensajería

Fuentes policiales indican que no sería la primera vez que un grupo de estafadores utiliza la documentación de personas que atraviesan una situación económica complicada para «abrir en su nombre una cuenta bancaria a cambio de una pequeña cantidad de dinero», entre 50 o 100 euros más o menos.

Los dos funcionarios a los que hackearon sus móviles trasladaron estos hechos a diferentes responsables de sus departamentos. Un día después de interponer las denuncias, el viernes pasado a las 17:50 horas, se envió un correo masivo a toda la plantilla, cargos y usuarios de la Administración autónomica para alertarles. Así, se explicaba la existencia de una «campaña activa de suplantación de identidad» a través de aplicaciones de mensajería instantánea que afecta a funcionarios cuyos teléfonos móviles fueron hackeados.

Correo electrónico enviado a toda la plantilla y cargos del Gobierno de Canarias. / El Día

Fuentes de Presidencia de Gobierno han confirmado que el hackeo sufrido por estos funcionarios es una vulneración de la seguridad de la aplicación de wasap, no del Gobierno de Canarias, aunque se alertó a todos los usuarios del Gobierno de Canarias para evitar nuevas estafas.