Las mejores violas del mundo se baten en duelo en Tenerife

Las mejores violas del mundo se batirán, la próxima semana, en el Auditorio de Tenerife. Para la ocasión, y después de haber recibido medio centenar de candidaturas, un jurado de especialistas ha seleccionadoa los 12 finalistas del primer Tenerife International Viola Competition.

Proceden de Alemania, China, Corea, España, Estados Unidos, Portugal y Japón. El concurso, que surge del Viola Fest, se celebrará entre los días 17 y 19 en la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife. El jurado que escogerá al mejor de todos ellos está compuesto por Macarena Pesutic, Garth Knox, Timothy Ridout, Veit Hertenstein, Humberto Orán y Víctor Pablo Pérez.

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y la directora del concurso, Macarena Pesutic, hablaron del éxito que ha tenido la convocatoria, que recibió medio centenar de propuestas del más altísimo nivel. "Los músicos que veremos aquí vienen, todos, de los mejores conservatorios del mundo", destacó Pesutic.

La entrada para asistir a esta interesante competición es libre y hasta completar aforo.

La semifinal

El próximo lunes 17 tendrá lugar la semifinal, una "ronda inaugural" que propone un viaje sonoro a la identidad musical canaria pero con vocación siempre internacional. Los doce finalistas actuarán, de forma consecutiva, entre las 9:00 y las 20:00 horas.

El programa que deberán interpretar incluyen piezas del romanticismo europeo (Brahms, Schumann, Schubert y Franck) y una propina inspirada en la cultura española. Un momento muy especial se vivirá cuando interpreten una obra de encargo que entrelaza el arroró canario y el sonido de los pitos herreños, compuesta por Garth Knox y que se titula Las nieblas de San Borondón.

La final

La final, a la que llegarán cuatro de los doce semifinalistas, tendrá lugar el miércoles 19 también en la Sala de Cámara. Ofrecerá un "programa de altura" con Chaconne de Bach y la Escena Andaluza op.7 de Joaquín Turina. En esta ocasión, los intérpretes estarán acompañados por el Cuarteto Schumann y el pianista Javier Lanis. El horario de los conciertos se extenderá de las 18:00 a las 20:00 horas.

Clases magistrales

La participación en el certamen incluye la oportunidad de asistir a clases magistrales durante toda la semana con los miembros del jurado.