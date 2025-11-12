Jorge Carrión (escritor): «Los gobiernos deben proteger las librerías porque mejoran la salud mental»

El escritor y crítico cultural Jorge Carrión llega a la segunda edición del festival Dlibro, que se celebra este viernes día 14 y sábado 15 de noviembre en Puerto de la Cruz. El autor de Librerías es el invitado principal de esta cita, en la que hablará sobre el universo de las librerías y lo que sucede entre sus estanterías. La cita será a las 20:00 horas en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias.

Dlibro. El festival del libro y sus oficios para una cita organizada específicamente para una persona como usted, que ha dedicado su vida a los libros.

La verdad es que sí, me parece una iniciativa muy interesante porque habitualmente se habla de la literatura o de los textos o los saberes, pero no de sus formas. Detrás de un libro siempre hay mucho oficio, no solo de su creador, también de su editor, traductor, corrector, maquetador, diseñador, impresor, librero… De modo que abordar el libro como fenómeno complejo me parece muy interesante y un gran acierto. Efectivamente, le he dedicado muchos años y mucho esfuerzo a los libros, no solo a los que he escrito, porque también dirijo una colección en Galaxia Gutenberg y he publicado, en colaboración con otros artistas, cómics y catálogos. Ahora que tengo dos hijos y los observo, me doy cuenta de que, efectivamente, la compañía de los libros está siempre ahí. Desde pequeños han leído y tienen libros de texto que los ayudan a formarse. Creo que esta herramienta es muy importante en un mundo en que las redes sociales e internet lo fragmenta todo tanto. Los libros nos acompañan en cada etapa de nuestra vida. Si eres religioso, la Biblia o el Corán, si tienes problemas legales, el Código Civil o la jurisprudencia… Siempre hay un libro que te hace compañía en algún momento de tu vida.

Precisamente, ha mencionado las nuevas generaciones. Siempre se está hablando de la crisis del libro y de la lectura, pero en los últimos años son las nuevas generaciones las que más están leyendo. Debemos dejar ya de pronosticar la crisis del sector.

Exacto. Creo que la lectura es demasiado íntima y sustancial como para que se acabe, y aún más la lectura de libros en papel. El libro en papel es la mejor tecnología y lo que está ocurriendo con los jóvenes es que se han vuelto lectores transmedia y pueden cambiar con mucha facilidad del libro al cómic, al videojuego, a TikTok, a una serie, al cine y de vuelta al papel. Me parece que son más transversales que nosotros y tienen mucha facilidad para cambiar su foco de concentración de un objeto cultural a otro.

Dice que existen diferentes tipos de lectores, debido a las diferentes plataformas y también a los géneros que leen. De entre todos ellos, ¿con cuál se identifica usted?

Soy un lector bastante clásico. Lo que más placer me da y con lo que más aprendo es con los libros en papel, porque los puedo subrayar y estudiarlos, pero en mi día a día cambio de una cosa a otra. Mientras llevo a mis hijos al colegio escucho un pódcast, después leo y escribo en digital, veo una película, leo un cómic o veo una serie… Creo que esa naturalidad con la que cambio de tipos de lectura se corresponde también con mi forma de trabajar. He escrito libros, novelas, ensayos, he sido guionista de cómics, de exposiciones o de una serie de televisión y creo que todo eso importa: ser capaz de reflejar en tu obra el tipo de lectura que has interiorizado.

Habla de esa pluralidad en la lectura, donde existen opciones para todos los gustos. ¿Cree que tanto producto, tanta oferta, puede llegar a ser contraproducente y puede llegar a abrumar al lector?

Creo que durante la pandemia nos dimos cuenta de que el catálogo de Netflix es limitado en términos de calidad y que en cambio las bibliotecas son infinitas. Es imposible leerte en una vida todos los libros buenos que se han escrito. Lo que ocurre es que el imperio de la novedad es el imperio de la cantidad y los algoritmos nos han querido hacer creer que nos podían guiar en esa selva, pero nos hemos dado cuenta de que eso no es así. De modo que seguimos buscando prescriptores humanos, y por eso los libreros y bibliotecarios son tan importantes.

Llega a Dlibro para hablar, entre otras cosas, de Librerías. ¿Por qué decidió dedicar toda una publicación a esos templos de la cultura?

Escribí Librerías en 2012 porque no existía ningún libro así. Siempre me había gustado contar con un libro que contuviera la historia cultural de las librerías y que fuera una guía de viaje por las mejores del mundo. Así que llené un vacío personal que resultó ser un vacío compartido con mucha gente. Ahora lo he reeditado con más páginas, más fotos y textos nuevos. Entre 2012 y ahora nos hemos dado cuenta colectivamente de la importancia de las librerías y creo que incluso este festival entiende que forman parte de la cultura. Cuando escribí el libro todavía no habían sido tratadas con la dignidad y la importancia que merecen.

Cartel de la segunda edición del festival Dlibro. / El Día

¿Cuál es su recuerdo más antiguo de una librería?

Creo que mi recuerdo más antiguo tiene que ver, justamente, con la ausencia de librerías en el barrio en el que pasé mi infancia, en Mataró. Teníamos un estanco que vendía libros, y una papelería, pero sentía un deseo por el libro como objeto a pesar de que la oferta era muy limitada. A lo largo de toda mi vida he ido descubriendo librerías más grandes que me permitían crear mi propia biblioteca, hasta que ahora mismo ya me siento satisfecho. De algún modo, durante toda mi vida he buscado fuentes que me permitieran crear mi propia biblioteca.

Esta semana se ha celebrado el Día de las Librerías. Dado el cariño con el que habla de ellas, ¿conmemoró usted la jornada?

Cada año recuerdo ese día en mis redes sociales y recibo mucho cariño gracias a los dos libros que he escrito sobre ellas, Librerías y Contra Amazon. Lamentablemente, donde yo vivo, en Barcelona, es un día que tiene poca importancia porque lo que se celebra de verdad es San Jorge, pero yo creo que hay que defender que todos los días son el Día de las Librerías.

Y más hoy en día, porque estos comercios se han convertido en espacios culturales como tal.

Sí, son dinamizadores culturales y mucho más. Creo que los gobiernos tienen que proteger las librerías porque también contribuyen a que haya una mejor salud mental, a que haya convivencia y diálogo, y porque en una calle donde hay una librería abierta, habrá más calidad de vida. Así que su aportación es cultural, social, sanitaria y realmente importante si tenemos en cuenta que vivimos en una pandemia de soledad y que la gente se siente cada vez más incomunicada y aislada.