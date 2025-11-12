Canarias pone al presidente Sánchez la "tarea" de cambiar la ley de vivienda

Desde el primer momento, el Gobierno de Canarias se puso manos a la obra para abordar el problema de la escasez de vivienda con medidas "que no son varitas mágicas y tardarán cuatro años en dar sus frutos", pero, sin embargo, por sí mismas no solucionaran nada "si el Gobierno de España no cumple su tarea y no cambia la ley estatal de vivienda".

Ese es el diagnóstico que efectuó este martes el presidente Fernando Clavijo para defender en el Parlamento de Canarias la batería de medidas aprobada por su Ejecutivo para afrontar la crisis de vivienda en las Islas frente a la "parálisis absoluta" heredada del pacto de las flores que presidió el ahora ministro Ángel Víctor Torres.

En respuesta a una pregunta del PP en la sesión de control del pleno del Parlamento, el presidente nacionalista defendió la "apuesta decidida" de su Ejecutivo, con un aumento de más del 15% en el presupuesto de vivienda en 2026, hasta 197,4 millones.

En esta materia, recordó que «reforzamos los incentivos fiscales que facilitan el acceso a la vivienda, ampliando los límites de renta y edad para beneficiarse de reducciones en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Estas medidas permitirán que más del 77% de los contribuyentes canarios puedan acogerse a las ventajas fiscales en la compra o alquiler de vivienda». Por otro lado, incidió en la inversión de 141 millones destinados construcción y rehabilitación.