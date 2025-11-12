El Cabildo de La Gomera activa el plan de emergencias ante la llegada de la borrasca Claudia y alerta por lluvias
Ante la alerta por lluvias, vientos e inundaciones, el consejero de Seguridad y Emergencias de La Gomera informa del refuerzo de la coordinación entre servicios operativos y la atención a posibles incidencias.
El Cabildo de La Gomera activará a partir de las 16:00 horas de esta tarde el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en fase de alerta ante la llegada de la borrasca Claudia y la declaración de alerta por lluvias, vientos e inundaciones decretada por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Como medida preventiva, la Institución insular anuncia el cierre de la red insular de senderos, las pistas forestales y zonas recreativas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y evitar riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas.
Riesgo en la vertiente sur
El consejero de Seguridad y Emergencias, Héctor Cabrera, explicó que desde ayer se han reforzado las labores de coordinación entre los distintos servicios operativos y cuerpos de emergencia, además de la puesta a disposición de personal del Cabildo para atender las posibles incidencias que puedan generarse durante el paso de la borrasca. “Prestamos especial atención a las vertientes sur y oeste de la isla, donde las precipitaciones podrían ser más intensas y con mayor afección a la red viaria”, señaló.
Empeora el tiempo por la tarde
Las previsiones meteorológicas apuntan a que, a partir de esta tarde, se registrarán precipitaciones moderadas y persistentes, con probables aguaceros fuertes o muy fuertes en las islas de mayor relieve, especialmente en las vertientes oeste y sur. Se espera que los acumulados alcancen o superen los 20 a 30 milímetros en una hora y los 80 a 100 milímetros en doce horas. El viento soplará del suroeste, moderado a fuerte en costas y medianías, con velocidades medias de entre 35 y 60 kilómetros por hora, y fuerte en las zonas altas y cumbres, donde podrían producirse rachas muy fuertes de hasta 90 kilómetros por hora. Durante la madrugada del jueves, el viento rolará al oeste y se prevé que por la tarde comience a amainar progresivamente.
“Prestamos especial atención a las vertientes sur y oeste de la isla, donde las precipitaciones podrían ser más intensas y con mayor afección a la red viaria”
Desde la Institución insular se recomienda a la ciudadanía evitar los desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en las carreteras ante posibles desprendimientos o acumulación de agua. Asimismo, se pide no acceder a senderos, pistas forestales, cauces, barrancos ni zonas de riesgo, y asegurar los objetos que puedan desprenderse por efecto del viento.
El Cabildo recuerda la importancia de mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de la Corporación y del 112 Canarias. Ante cualquier incidencia, se debe contactar con el 112 o con el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) en el teléfono 922 14 15 01.
Suscríbete para seguir leyendo
- Canarias se blinda contra la borrasca Claudia: clases suspendidas, senderos y playas cerradas y alerta en todas las islas
- El Gobierno de Canarias alerta a su plantilla y cargos por unas suplantaciones de identidad
- «Me dejo violar, me la chupas y me cago en todos los santos»
- ¿Por qué hay tanto movimiento militar estos días en El Hierro?
- El Gobierno de Clavijo confía en que la 'espantada' de Junts no afecte al decreto Canarias
- Libros y material escolar gratis para los niños canarios a partir del curso 2026/2027
- ‘Mujeres-Isla': La mujer canaria de Pedro de Guezala se vuelve presente en el Espacio La Panera
- Vito Quiles desafía a la ULL y la Ulpgc y estará en Canarias los días 13 y 14 de noviembre