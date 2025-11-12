Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cabildo de La Gomera activa el plan de emergencias ante la llegada de la borrasca Claudia y alerta por lluvias

Ante la alerta por lluvias, vientos e inundaciones, el consejero de Seguridad y Emergencias de La Gomera informa del refuerzo de la coordinación entre servicios operativos y la atención a posibles incidencias.

Imagen de archivo de las instalaciones del Cecopin de La Gomera.

Imagen de archivo de las instalaciones del Cecopin de La Gomera. / E.D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Gomera activará a partir de las 16:00 horas de esta tarde el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en fase de alerta ante la llegada de la borrasca Claudia y la declaración de alerta por lluvias, vientos e inundaciones decretada por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Como medida preventiva, la Institución insular anuncia el cierre de la red insular de senderos, las pistas forestales y zonas recreativas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y evitar riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas.

Riesgo en la vertiente sur

El consejero de Seguridad y Emergencias, Héctor Cabrera, explicó que desde ayer se han reforzado las labores de coordinación entre los distintos servicios operativos y cuerpos de emergencia, además de la puesta a disposición de personal del Cabildo para atender las posibles incidencias que puedan generarse durante el paso de la borrasca. “Prestamos especial atención a las vertientes sur y oeste de la isla, donde las precipitaciones podrían ser más intensas y con mayor afección a la red viaria”, señaló.

Empeora el tiempo por la tarde

Las previsiones meteorológicas apuntan a que, a partir de esta tarde, se registrarán precipitaciones moderadas y persistentes, con probables aguaceros fuertes o muy fuertes en las islas de mayor relieve, especialmente en las vertientes oeste y sur. Se espera que los acumulados alcancen o superen los 20 a 30 milímetros en una hora y los 80 a 100 milímetros en doce horas. El viento soplará del suroeste, moderado a fuerte en costas y medianías, con velocidades medias de entre 35 y 60 kilómetros por hora, y fuerte en las zonas altas y cumbres, donde podrían producirse rachas muy fuertes de hasta 90 kilómetros por hora. Durante la madrugada del jueves, el viento rolará al oeste y se prevé que por la tarde comience a amainar progresivamente.

“Prestamos especial atención a las vertientes sur y oeste de la isla, donde las precipitaciones podrían ser más intensas y con mayor afección a la red viaria”

Héctor Cabrera

— Consejero de Seguridad y Emergencias del Cabildo de La Gomera

Desde la Institución insular se recomienda a la ciudadanía evitar los desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en las carreteras ante posibles desprendimientos o acumulación de agua. Asimismo, se pide no acceder a senderos, pistas forestales, cauces, barrancos ni zonas de riesgo, y asegurar los objetos que puedan desprenderse por efecto del viento.

Noticias relacionadas y más

El Cabildo recuerda la importancia de mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de la Corporación y del 112 Canarias. Ante cualquier incidencia, se debe contactar con el 112 o con el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) en el teléfono 922 14 15 01.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias se blinda contra la borrasca Claudia: clases suspendidas, senderos y playas cerradas y alerta en todas las islas
  2. El Gobierno de Canarias alerta a su plantilla y cargos por unas suplantaciones de identidad
  3. «Me dejo violar, me la chupas y me cago en todos los santos»
  4. ¿Por qué hay tanto movimiento militar estos días en El Hierro?
  5. El Gobierno de Clavijo confía en que la 'espantada' de Junts no afecte al decreto Canarias
  6. Libros y material escolar gratis para los niños canarios a partir del curso 2026/2027
  7. ‘Mujeres-Isla': La mujer canaria de Pedro de Guezala se vuelve presente en el Espacio La Panera
  8. Vito Quiles desafía a la ULL y la Ulpgc y estará en Canarias los días 13 y 14 de noviembre

Nuevo acercamiento del TMT a España: comienzan las negociaciones para ubicar el telescopio en La Palma

Nuevo acercamiento del TMT a España: comienzan las negociaciones para ubicar el telescopio en La Palma

El Cabildo de La Gomera activa el plan de emergencias ante la llegada de la borrasca Claudia y alerta por lluvias

El Cabildo de La Gomera activa el plan de emergencias ante la llegada de la borrasca Claudia y alerta por lluvias

Rut Bermejo, investigadora: "La política migratoria de Trump impacta en los flujos migratorios hacia España"

Rut Bermejo, investigadora: "La política migratoria de Trump impacta en los flujos migratorios hacia España"

Ecoener impulsa la acción climática con la certificación Gold Standard de su planta Payita 1

Ecoener impulsa la acción climática con la certificación Gold Standard de su planta Payita 1

Clavijo incluye en el 'decreto Canarias' la rebaja del IRPF para todas las islas verdes

Clavijo incluye en el 'decreto Canarias' la rebaja del IRPF para todas las islas verdes

Canarias suspende las clases presenciales para el jueves por la borrasca Claudia

Canarias suspende las clases presenciales para el jueves por la borrasca Claudia

La ley de vivienda vacacional se aprueba con asignaturas pendientes

La ley de vivienda vacacional se aprueba con asignaturas pendientes

Alquiler vacacional en Canarias: el Parlamento aprueba la ley para ordenar el sector turístico

Alquiler vacacional en Canarias: el Parlamento aprueba la ley para ordenar el sector turístico
Tracking Pixel Contents