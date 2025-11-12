Borrasca Claudia en Canarias: los expertos en seguridad vial alertan sobre las ráfagas de viento

Los expertos en seguridad vial lo tienen claro a la hora de lanzar consejos sobre qué hacer ante una alerta por tormentas: no salir a la carretera y quedarse en casa. Es la principal recomendación de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV).

La llegada de la borrasca Claudia, advierte el colectivo, anuncia una situación "compleja" en las próximas horas. Uno de los parámetros mas a tener en cuenta en base a la seguridad vial es el viento, que en algunas zonas anuncian que va a manifestarse con especial virulencia.

Tiempo de reacción

"En primer lugar señalar que en estas circunstancias lo mejor no salir a la carretera salvo que sea estrictamente necesario", subraya AIPSEV, en un comunicado remitido este miércoles 12 de noviembre en el que recuerda que "en la mayoría de los siniestros que tienen en el viento un factor determinante, casi un diez por ciento del total se producen durante el tiempo de reacción del conductor y el riesgo es mayor cuando circulamos a mucha velocidad".

📢PRECAUCIÓN📢



Estas son las Alertas y Prealertas declaradas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ante el paso de la borrasca Claudia



Más información y consejos⬇️https://t.co/xTYzJM3RgI pic.twitter.com/iO8rRsfpnt — 112 Canarias (@112canarias) November 11, 2025

La asociación puntualiza que el viento racheado o de costado es "el mas peligroso cuando la carretera transcurre entre montañas y barrancos o tiene taludes". "Especial atención también a la entrada o salida de túneles, al adelantar o cruzarnos con un vehículo voluminoso o al rebasar a uno que se encuentra detenido", avisa.

Los mas afectados por el fuerte viento serán los vehículos voluminosos -furgones, remolques- y los automóviles pequeños, motocicletas, ciclomotores y hasta bicicletas y patinetes, estos últimos debido a su poco peso.

Cuidado con el viento

La presencia del viento se puede percibir prestando atención a los arboles, si los hubiera, o por el polvo que generalmente arrastra, recuerda la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial.

En zona con vegetación se corre es riesgo de que caigan ramas e incluso árboles, o que nos sorprendan otros caídos a la salida de una curva, señala el colectivo, para añadir: "Tener en cuenta también que a la salida de las curvas, el viento cambiara de orientación".

Sujetar fuerte el volante

La mejor forma e evitar los efectos de un golpe de viento, para AIPSEV, es reducir la velocidad y sujetar el volante con fuerza para evitar perder el control de la dirección y una posterior salida de la vida o vuelco. "En adelantamientos, mejor evitarlos, y si se producen, se debe aumentar la distancia lateral y si los realiza un vehículo de grandes dimensiones su conductor tiene que considerar el efecto pantalla que genera a otros mas ligeros", concluye.