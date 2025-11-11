Vito Quiles desafía a la ULL y la Ulpgc y estará en Canarias los días 13 y 14 de noviembre

Vito Quiles retoma su gira por las universidades españolas y estará esta semana en Canarias, tal y como ha anunciado a través de sus redes sociales. Después de un parón de algunos días, el comunicador y activista político afronta una semana cargada de actividad y llegará el jueves 13 de noviembre a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), donde tiene previsto hacer una aparición a las 18:00 horas en la Facultad de Empresariales, mientras que el viernes día 14 hará lo propio en la Universidad de La Laguna (ULL), en este caso a las 12:30 horas en la Facultad de Derecho.

Vito Quiles inició su gira universitaria para, en sus propias palabras, "defender la libertad de pensamiento y romper el monopolio ideológico en los campus públicos". El primer encuentro se produjo en la Universidad Autónoma de Barcelona el pasado 16 de octubre y más tarde se trasladó a Andalucía. En la mayoría de los casos, las universidades negaron haber autorizado los actos.

Gira

Bajo el título España Combativa, periodismo crítico y comunicación política, el polémico joven ha estado girando por diferentes universidades españolas y todos estos encuentros han estado rodeados de polémica ya que Quiles no ha solicitado acceso a las instituciones académicas y, además, grupos de estudiantes progresistas se han concentrado también para mostrar su rechazo a esta iniciativa. Todo ello ha dado lugar a cargas policiales y alteraciones del orden público que obligaron al comunicador a paralizar su iniciativa durante algunos días a final del mes de octubre. De hecho, en Canarias tenía previsto recalar el pasado día 4 de noviembre, cuando había anunciado un doblete en la ULL, por la mañana, y en la Ulpgc, en horario de tarde, aunque nunca llegó a anunciar dónde tenía previsto realizar estos encuentros.

Ahora que Vito Quiles ya ha anunciado los dos espacios en los que pretende realizar sus actos en Canarias, las dos universidades públicas canarias afirman que no han recibido ninguna solicitud de ocupación de sus espacios y, por tanto, estas citas no están permitidas. Precisamente en el escrito emitido en pasado día 30 de octubre por el propio comunicador a través de sus redes sociales, solicitaba a las universidades públicas canarias, así como a la Complutense de Madrid, a donde tiene previsto llegar este miércoles día 12 de noviembre, "que garanticen la seguridad de sus alumnos, protegiendo su derecho a escuchar una conferencia legítima y de interés académico frente a la violencia, el odio y la discriminación que pretende promover la izquierda en los espacios universitarios".

Motivación

En ese escrito, Quiles explicaba que la gira España Combativa, periodismo crítico y comunicación política "no tiene ninguna motivación política y no hay intereses partidistas de por medio" y avanzaba que su único objetivo era "lograr un acercamiento con todos los jóvenes que simpatizan con las ideas" que defiende este polémico comunicador.

Vito Quiles. / El Día

Por su parte, las universidades públicas canarias han mostrado su rechazo a este tipo de actos, aunque sin llegar a nombrar a Vito Quiles en sus comunicados. La ULL sostiene que su principal labor es la de "velar por la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica e investigadora" y, aunque reafirma su compromiso con la libertad de expresión y el debate plural, indica del mismo modo que "no puede amparar la difusión de desinformación ni de mensajes contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas". Por su parte, la Ulpgc incide en que "los campus universitarios son espacios de conocimiento, libertad y convivencia" por lo que ha adelantado que "no autorizará actividades que promuevan la confrontación, la provocación o el desprecio hacia los valores fundamentales de la universidad pública: la igualdad, la inclusión y la tolerancia".