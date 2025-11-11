El Gobierno de Canarias alerta a su plantilla y cargos por unas suplantaciones de identidad

El Gobierno de Canarias ha alertado a toda su plantilla y cargos públicos sobre una «campaña activa de suplantación de identidad» a través de aplicaciones de mensajería instantánea que afecta a funcionarios de la administración autonómica cuyos teléfonos móviles han sido hackeados. Los ciberdelincuentes, tras hacerse con el control de esos teléfonos, accedieron a las agendas de contactos y enviaron de forma masiva por Whatsapp o sus redes sociales vinculadas a Meta [Instagram y Facebook] mensajes pidiendo una ayuda económica, principalmente Bizum, asegurando que estaban en apuros y que en breve devolverían ese dinero.

Desde el pasado jueves, cerca de un centenar de personas, al menos con la información que maneja este periódico, ha denunciado ante la Policía Nacional ser víctimas de la estafa tras el hackeo del móvil de varios funcionarios. Funcionarios de la administración autonómica, insular y local; médicos, profesores, familiares, allegados y amigos han sido objeto del fraude.

El correo electrónico enviado de forma masiva a las 17:50 horas del pasado viernes a todos los departamentos de la administración canaria, tras tener conocimiento de las primeras denuncias, explica que los ciberdelincuentes escriben a las víctimas a través de Whatsapp haciéndose pasar por alguno de sus contactos. Con la excusa de haber sufrido algún tipo de avería en el móvil piden que le reenvíen el código que les acaba de llegar por SMS al teléfono. Si se reenvía esa contraseña, la víctima recibe un mensaje de Whatsapp que le indica que ya no tiene acceso a la aplicación. En realidad, los ciberdelincuentes se apoderan de todo el dispositivo: agenda, línea telefónica y cualquier dato guardado.

Con el terminal bajo control, los ciberdelincuentes se hacen pasar por la persona hackeada [le han suplantado la identidad] y envían mensajes por Whatsapp a muchos de los contactos de su agenda, incluso a grupos. El texto casi siempre es el mismo: están apurados porque tienen que hacer un ingreso de dinero, se les echa el tiempo encima y no logran hacerlo desde su dispositivo. Les piden que les hagan un bizum y añaden que se lo devolverán con una transferencia o cuando solucionen el problema.

Correo electrónico enviado a toda la plantilla y cargos del Gobierno de Canarias. / El Día

Si en algo parece destacar este nuevo engaño que podría afectar a miles de contactos de las agendas de funcionarios y cargos públicos, es que según revela una de las víctimas, «los ciberdelincuentes emplean las mismas fórmulas de cariño o confianza con las que suelo dirigirme a cada uno de ellos», por lo que muchas víctimas no percibieron nada extraño y enviaron dinero a las cuentas de los estafadores.

Los hackeos comenzaron a producirse el pasado jueves por la mañana y la primera denuncia se interpuso a las 14:30 horas en la comisaría de la Policía Nacional de La Laguna. Cinco horas después, a las 19:30, uno de los investigadores policiales se puso en contacto con la denunciante para indicarle que hasta esa hora «se habían recibido en esa y otras comisarías 52 denuncias relacionadas con su número de teléfono».

Esta funcionaria, que trabaja en el área de la Consejería de Sanidad, afirma que «médicos, sanitarios y otros trabajadores del Hospital Universitario de Canarias y del Hospital de la Candelaria, compañeros de la consejería, de sindicatos de funcionarios públicos, amigos y padres de compañeros de colegio de mis hijos» recibieron mensajes de los estafadores haciéndose pasar por ella. «Algunos hicieron el bizum y otros no cayeron en la trampa», explica para añadir que «la mayoría de los estafados pagaron 490 euros, como les pedían los delincuentes», aunque «un familiar transfirió 960 euros».

A otro funcionario de la administración de Justicia también le hackearon el móvil. Explica que recibió un Whatsapp de un cargo público al frente de una Dirección General del Gobierno de Canarias. «Me reuní con esa persona el día anterior y el jueves me escribió un Whatsapp pidiéndome que le enviara el código que me llegaría por sms. Así lo hice y, apenas unos minutos después, ya no podía hacer nada con el teléfono, le di de baja y puse una denuncia», explica.

Fuentes de Presidencia de Gobierno, de la que depende la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos, confirman que tienen constancia del hackeo de los móviles de dos funcionarios, tal y como les trasladaron ellos mismos. Añadieron que es una vulneración de la seguridad de la aplicación de Whatsapp, no del Gobierno de Canarias, aunque se ha alertado a todos los usuarios del Gobierno de Canarias para evitar nuevas estafas.