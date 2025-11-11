Día Internacional de las Librerías. Así celebran su día cuatro librerías de Tenerife

El Día Internacional de las Librerías se celebra cada 11 de noviembre para poner en valor el trabajo y la dedicación de estos comercios y sus trabajadores. Más allá de la mera recomendación de una lectura, los libreros se han convertido en los acompañantes de muchos amantes de los libros, que ahora celebran que estos negocios crezcan y se conviertan en espacios culturales al completo. Así celebran este 11 de noviembre cuatro librerías de Tenerife.

Mase Legarza en un rincón de la Librería de Mujeres. / María Pisaca

Librería de Mujeres. Santa Cruz de Tenerife

«Es complicado mantener una oferta así»

La Librería de Mujeres ha cumplido este año su 15º aniversario y desde su apertura las hermanas Izaskun y Mase Legarza tenían claro que querían ofrecer algo más que la mera venta de libros. «De hecho, inauguramos la tienda con un concierto y ya al día siguiente tuvimos la presentación de varios libros», recuerda Izaskun quien añade que «tenemos la convicción de que las librerías deben ser espacios culturales». Aunque reconocen que es complicado mantener esta oferta, el pasado curso 2024/2025 la Librería de Mujeres organizó más de 200 actividades ya que cada semana cuentan con dos o tres actos en la agenda.

El librero Andrés Conesa en su comercio de La Laguna. / María Pisaca

Librería El Refugio. La Laguna

«Queremos que la gente disfrute del espacio»

La Librería El Refugio abrió sus puertas en el verano de 2024 en el centro de La Laguna de la mano de Andrés Conesa. Aunque no tenía experiencia en el sector, «tenía claro que quería que fuera, sí o sí, un espacio cultural» y de eso dependió la elección del local, que dispone de un patio interior que se ha convertido en la joya de la corona del negocio. Más allá de las actividades que pueda acoger este espacio, el propietario quería que sus clientes pudieran disponer de un lugar en el que sentarse y leer las primeras páginas de un libros y disfrutar del sol y el silencio.

Amalia de León (dcha.) disfruta junto a varios niños del cuentacuentos que programó este martes. / María Pisaca

Más que papel. Tacoronte

«El libro es contacto y humanización»

Una librería de barrio. Así define Amalia de León la idea con la que, hace ya casi una década, abrió Más que papel. Situada en el barrio tacorontero de Los Naranjeros, la filosofía de este pequeño establecimiento es la de que el libro no es solo un producto. «El libro es contacto, humanización, es sentir algo que se está perdiendo en el mundo digital», explica De León. Para celebrar este día ayer organizó un programa doble con una «ensalada de cuentos» de la mano de Melanie Henríquez y un «picoteo literario» con Helen Rytkönen.

Nauzet Pérez en El barco de papel, en El Sauzal. / María Pisaca

El barco de papel. El Sauzal

«Es una moda que beneficia a la sociedad»

El barco de papel, en la avenida principal de la localidad de El Sauzal, es una de las más activas de la Isla. Recientemente, de hecho, inauguraron su propio espacio cultural. «No solo está de moda que las librerías ofrezcan programación cultural sino que considero que se trata de una moda que es muy beneficiosa para la sociedad en su conjunto», destaca Nauzet Pérez. Él y el equipo de este establecimiento, que se completa con otras once empleadas, acogen en la actualidad cinco clubes de lectura con 207 personas inscritas.«Y vienen dos más en camino», añade.