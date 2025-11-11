Cooperación con la seguridad europea

La caída del Muro de Berlín abrió un horizonte que Europa quería abordar sin conflictos. Para ello nació el Documento de Viena 2011, un tratado que permite «mantener la confianza entre todos los Estados miembros» y que abre por primera vez en su historia las puertas de la Base Aérea de Gando (Gran Canaria) a inspectores de 24 países signatarios de la Organización por la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE). La Unidad de Verificación Española (UVE) organiza esta semana un triple evento que ayer permitió conocer las instalaciones de la Base de Gando y el material del que dispone el Ala 46 del Ejército del Aire para la vigilancia de las Islas Canarias y su entorno.

Tras conocer los detalles del caza F-18, el helicóptero HD21 Superpuma y el avión CN-235 (D-4) a través de una exhibición estática, la delegación ha recorrido la ciudad en miniatura de Gando para comprobar el estado de la Fuerzas Armadas Españolas e incluso vivir desde la orilla una demostración de un rescate marítimo.

El despegue de dos cazas F-18, a la espera de la llegada a Canarias de los Eurofighters, ha acaparado la atención de los 47 observadores internacionales y ha protagonizado una imagen de móviles en grabación a pie de pista y expresiones de asombro por el estruendo que dejan a su salida del Aeropuerto de Gran Canaria.

Nuevo material

En declaraciones a los medios de comunicación tras el simulacro de rescate marítimo, el jefe de la Unidad de Verificación Española (UVE), el coronel Carlos Armada Vázquez, explicó que el Documento de Viena obliga a que cada cinco años se haga una muestra del nuevo material entrado en vigor en ese lustro y un intercambio de información y confianza con el resto de países de la OSCE.

Inspectores de la Organización por la Seguridad de Europa (OSCE) visitan las bases canarias

Armada Vázquez ha enfatizado que, tras la caída del Muro de Berlín y la firma del tratado, en Europa se llegó a la conclusión de que «lo mejor para la estabilidad del continente» era crear un sistema que permitiera comprobar el estado de las Fuerzas Armadas de las naciones signatarias para generar un clima de confianza y seguridad en el panorama militar mundial.

Para esta edición, España elige por primera vez Canarias «dentro de la naturalidad de dar el mismo tratamiento a todas las bases del país» y para presentar a los inspectores la Base Aérea de Gando, que no se conocía dentro del tratado del Documento de Viena: «Desde las Fuerzas Armadas hemos considerado fundamental venir a conocer la operativa en las islas».

Por su parte, el coronel Jorge Carreira, de las Fuerzas Aéreas de Portugal, destaca que este «Triple Evento de Viena» permite mantener la cooperación en Europa y presenciar «un día a día muy interesante» del Ala 46 gracias a la muestra de sus vehículos aéreos y una demostración de salvamento marítimo con el helicóptero Superpuma.

Ideas y conocimientos

«Es un evento muy importante para conocer cómo funciona España y tener la posibilidad de divulgar ideas y conocimientos militares entre los países de la Organización por la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE). Buscamos funcionamientos que se puedan aplicar también en nuestros países», abunda el portavoz portugués.

Se busca generar confianza en los Estados miembros sobre la situación de las Fuerzas Armadas

El jefe del Grupo 82 de Rescate Aéreo del Ala 46, el brigada Fernando Rodríguez, explicó a Efe que su tarea principal es «la búsqueda y rescate» en colaboración con entidades de emergencia y con un radio de acción que normalmente se limita a más de 140 millas náuticas de la costa (275 kilómetros) si bien no tienen «una misión estándar» y funcionan también en tierra. «Trabajamos en todos los ámbitos y según se nos requiera, ya que funcionamos a demanda. En Canarias hay un Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad y, según la zona, activa a una unidad u otra. Aquí tenemos la suerte de contar también con el Grupo de Emergencias y Salvamento, que se encarga de tierra y pocas millas de costa y Salvamento Marítimo, que alcanza no más de las 140 millas», cuenta.

Rodríguez desvela que en 2025 llevan dos operaciones de rescate: una evacuación de un marinero estadounidense por una apendicitis y un traslado de una paciente desde Lanzarote a Gran Canaria para ser hospitalizada en el Hospital Doctor Negrín.