Clavijo incluye en el 'decreto Canarias' la rebaja del IRPF para las islas verdes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, garantizó este martes en sede parlamentaria que la bonificación del 60% del IRPF para las islas verdes -La Palma, La Gomera y El Hierro- estará incluida en el denominado decreto Canarias, el documento que el Ejecutivo autonómico remite hoy al Gobierno central para su aprobación en el Consejo de Ministros.

Así se lo confirmó el jefe del Ejecutivo al líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y presidente del Cabildo gomero, Casimiro Curbelo: “en el artículo 5 del decreto se incluye esa bonificación no solo a La Palma, sino para El Hierro y La Gomera”.

“Creemos en islas iguales, no en islas de primera y de segunda”, remachó Clavijo para respaldar la reivindicación de Curbelo en favor de “las islas más pobres del conjunto del país”.

Curbelo, que aprovechó para criticar a la consejera de Hacienda, Matilde Asián, por “no incluir ninguna medida de alivio fiscal a las islas verdes en los presupuestos de 2026”, dijo que “es necesario que el PSOE y el PP se retraten, tanto en el Consejo de Ministros como en el Congreso”.

“Hay dos Canarias, nos guste o no nos guste; una que crece social y económicamente en las dos capitales, el sur de Tenerife y Gran Canaria y en LanzaroteFuerteventura, y luego está el resto, que decrece y se estanca en población. A ver si nos enteramos de una vez de esas dos realidades, ya está bien”, aseguró de forma vehemente Curbelo.

Aunque sobre La Palma la bonificación está asegurada porque se incluye dentro de las medidas para la recuperación de la isla de los efectos de la erupción del volcán Tajogaite, La Gomera y El Hierro había quedado fuera, motivo por el que el Senado aprobó la pasada semana una moción para extender ese beneficio fiscal a las tres islas en la que se abstuvo el PSOE pero apoyó el PP.

