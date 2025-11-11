Canarias se blinda contra la borrasca Claudia: clases suspendidas, senderos y playas cerradas y alerta en todas las islas

Canarias ha tomado todas las precauciones para que Claudia, la borrasca de alto impacto que alcanza este miércoles las Islas, apenas cause estragos. Declaración de alertas por lluvia, viento e inundaciones en todo el Archipiélago; clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en el resto de la provincia; senderos y playas cerradas; y una indicación clara de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): en la medida de lo posible, evitar salir a la calle.

La Aemet activó el lunes, 10 de noviembre, varios avisos –naranja en La Palma y amarillos en el resto de la provincia occidental– por precipitaciones intensas, tormentas y rachas de viento muy fuertes. Tras las advertencias lanzadas por la agencia metereológica, el Gobierno canario, a través de la Dirección General de Emergencias, decidió ir un paso más allá y declarar la situación de alerta por lluvias, vientos e inundaciones pluviales en toda la región, así como la prealerta por tormentas.

La previsión es que un frente frío asociado a esta borrasca, que está situada al suroeste de las Islas Británicas, cruce el Archipiélago de oeste a este. La primera isla en verse afectada será La Palma, a la que llegará sobre este mediodía, mientras que abandonará Canarias por Lanzarote y Fuerteventura, en la tarde de este jueves.

Sin clases de tarde

La borrasca también ha trastocado la jornada lectiva de 34.044 alumnos. En consonancia con el recorrido y el impacto previsto, la Consejería de Educación ha decidido finalizar la actividad lectiva y las actividades complementarias y extraescolares en La Palma este miércoles, a las 13:30 horas. Además, toda la actividad lectiva prevista para después de las 15:00 horas en el resto de la provincia occidental pasará a modalidad no presencial. En aquellas enseñanzas en las que no sea posible dar clases en línea, se suspenderá la actividad lectiva.

De igual modo se suspenden las actividades complementarias y extraescolares, para lo cual la Consejería de Educación ya ha informado a los ayuntamientos y cabildos encargados de desarrollar estas acciones.

Recomendaciones a los centros

El departamento liderado por Poli Suárez tomó esta decisión tras una reunión con la Dirección General de Emergencias, junto con Protección Civil y otros cuerpos de seguridad celebrada en la mañana de este martes. Además, este encuentro volverá a repetirse este miércoles, a partir de las 11:00 horas, para decidir qué hacer de cara a la jornada del jueves. «De este modo garantizamos realizar un seguimiento más exhaustivo sobre cómo evoluciona la borrasca y determinar así las medidas que tengamos que tomar», expresó el viceconsejero de Educación, Jose Manuel Cabrera, quien añadió que la Consejería realizó además recomendaciones a los centros educativos para hacer frente a este episodio de lluvias.

En este sentido, recomendaron la comprobación y limpieza de sumideros, imbornales, canaletas y bajantes en patios, azoteas y zonas de paso; la revisión o retirada de toldos, sombrillas, carpas, vallas móviles o cartelería; comprobar el estado de cubiertas transitables, azoteas y terrazas; e informar al profesorado y al personal del centro de las medidas preventivas para que puedan colaborar en su aplicación.

La ULL se suma al cierre de tarde

La Universidad de La Laguna (ULL) también ha suspendido la actividad presencial a partir de las 15:00 horas, de acuerdo con su Plan Básico de Actuación ante Situaciones o Fenómenos Meteorológicos Adversos. Las aulas, por tanto, quedarán vacías y las clases se impartirán en modalidad telemática.

El Cabildo de Tenerife cierra senderos

Cabildos y ayuntamientos no se han quedado atrás; han activado sus planes de emergencia y han anticipado algunas medidas preventivas. La presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, anunció este martes que el acceso a senderos –también incluidos los del Parque Nacional del Teide–, a las áreas recreativas y a las zonas de acampada está restringido desde este miércoles. «También hemos pedido a todos los ayuntamientos balizar las zonas de costa porque el temporal vendrá acompañado de un fuerte oleaje», añadió. Durante la jornada se activarán recursos extraordinarios del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), Bomberos de Tenerife, Brigadas Forestales (Brifor) y Carreteras.

La Gomera refuerza emergencias

En el caso de La Gomera, la Corporación insular ha reforzado los efectivos de emergencia y protección civil y ya se trabaja en un operativo conjunto con diferentes cuerpos y entidades que están coordinados a través del Cecopin. También se intensifica el operativo de carreteras con aumento de las tareas de vigilancia y limpieza en 17 vías insulares con un operativo integrado por más de cuarenta profesionales.

Medidas en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna, por su parte, activa, a partir de las 14:00 horas del miércoles, el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (CECOPAL). A partir de las 15:00 horas, suspende actividades extraescolares en los centros educativos públicos y cierra instalaciones deportivas, parques, centros ciudadanos y de mayores. También se ha cerrado el aparcamiento de Cruz del Carmen, en Anaga, así como las piscinas naturales y zonas costeras, mientras se refuerzan los servicios municipales de mantenimiento y limpieza.