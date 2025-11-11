Más canarias acuden al psicólogo por las secuelas emocionales de la endometriosis

Cada vez son más las isleñas que acuden al psicólogo por las secuelas emocionales que provoca la endometriosis, una enfermedad del tejido endometrial que afecta a unas 26.000 mujeres en edad reproductiva de Canarias. Esta patología no causa exclusivamente daños físicos, como puede ser el dolor presente durante las relaciones sexuales o los cólicos permanentes, sino que también afecta a la salud mental de quienes la padecen, interfiriendo incluso en su actividad diaria.

Así lo dio a conocer esta mañana la psicóloga perinatal, Verónica Doval, durante la presentación de la campaña de sensibilización de la endometriosis de la Fundación Juana Reyes –en colaboración con la Consejería de Sanidad, el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canarias (SOGC)–. Una iniciativa que precisamente pretende poner el foco de atención en este aspecto: las consecuencias psicológicas de la enfermedad.

¿Cómo afecta la enfermedad?

En los casos de endometriosis, el tejido del útero, del que depende la menstruación, se deslocaliza de su zona habitual y se une a otras partes del cuerpo como, por ejemplo, los ovarios o la cavidad pélvica. Lo que provoca dolor crónico y, en ocasiones, infertilidad –que puede ir acompañada de estrés, ansiedad y depresión–. Aunque para el ginecólogo y presidente de la SOGC, José Trujillo, lo más llamativo es que se trata de una enfermedad silenciosa por dos motivos. «Primero, se tiende a ocultar porque se camufla con el dolor menstrual. Y, segundo, implica que en algunos círculos sea un tema tabú», aclaró. Una opinión que compartió Doval y a la que añadió que «al no percibirse tangiblemente sus consecuencias –como sí se hace con un brazo roto–, se le quita peso a la enfermedad». Por este motivo, según cuenta, las mujeres tienden a retraerse socialmente como consecuencia de esa falta de apoyo en su vida personal y laboral.

«Suele darse un mayor absentismo laboral y una imposibilidad de desempeñar tareas que antes eran cotidianas por el malestar ocasionado», relató. E hizo especial hincapié en el sentimiento de culpa que padecen muchas mujeres por no poder quedarse embarazadas o no tener relaciones sexuales por el dolor. «Sufren mucho, la mayoría convive con la baja autoestima a diario».

Asimismo, recordó la importancia del apoyo emocional de la sociedad. «Nosotros en consulta trabajamos poco a poco ese proceso de duelo y de pérdida de la salud, para llegar a aceptar la enfermedad. Pero es necesario educar a la población para que ciertas barreras socioculturales ayuden a la comprensión de esta patología», agregó.

Avances

Aunque no todo es malo. Hasta hace 15 o 20 años, el conocimiento que se tenía sobre esta enfermedad era aún menor. «Antes no se disponía de información y no se indagaba tanto. Ahora, la mayoría acuden con un diagnóstico, lo que permite poner nombre y apellido a sus sentimientos», señaló la psicóloga.

Pese a estos avances, aún es necesario indagar en la enfermedad y avanzar en investigación. La presidenta de la Fundación, Isabel Aguilar, explicó que esta enfermedad femenina ha quedado invisibilizada por mucho tiempo precisamente por esa falta de investigación. «Aún hay mujeres que desconocen tener la enfermedad o incluso que les da pudor hablar de ello. Debemos combatir ese tabú», apuntó.

Diagnóstico precoz

En esta línea, Trujillo aprovechó para recordar la importancia del diagnóstico precoz y de las consultas anuales de ginecología como aliadas en este campo de batalla. En general, se suele tardar entre 5 y 10 años desde la aparición de los síntomas. «Muchos de los diagnósticos se dan por accidente y cuanto antes se detecte la enfermedad, mejor será el tratamiento a recibir», subrayó. Por otro lado, quiso hacer un llamamiento a la calma al explicar que la endometriosis, pese a ser una patología crónica en la etapa reproductiva de la mujer, alcanza su techo con la menopausia, cuando cesa la actividad hormonal.

Bajo el nombre La endometriosis, una enfermedad crónica invisible. Su vinculación cuerpo-mente, la campaña tiene como objetivo visibilizar los síntomas vinculados a la enfermedad a través de dos vídeos informativos que se divulgarán en las redes sociales y los distintos centros del Servicio Canario de la Salud (SCS). Además, pone de manifiesto la importancia de un enfoque multidisciplinar para un mejor tratamiento de la patología y abordar la salud con perspectiva de género.

Otras iniciativas

Aunque no es la única acción que ha llevado a cabo Sanidad para concienciar sobre la endometriosis. La directora general de Programas Asistenciales del SCS, Antonia Pérez, recordó que hace tres años presentaron un documento pionero en Canarias que establecía una atención integral, multidisciplinar y centrada en la mujer para el abordaje de esta patología. El Protocolo para el Manejo de la Endometriosis contó con la participación de mujeres afectadas, además de profesionales.

Además, explicó que Canarias fue la primera comunidad autónoma del país en publicar una guía didáctica para la formación de pacientes activas formadoras en endometriosis, un documento elaborado por la Dirección General del Paciente y Cronicidad y la Escuela de Pacientes de Canarias. El documento está disponible en la página web del SCS para todas las mujeres con endometriosis y a sus familiares, quienes juegan un papel clave en el proceso de apoyo. Asimismo, funciona como recurso de educación para la salud.