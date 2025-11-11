El Cabildo de La Palma impulsa el sector audiovisual tras una década de crecimiento y 21,3 millones de euros de impacto
La consejera Miriam Perestelo destacó el valor del audiovisual como motor económico y estratégico para La Palma, que ha facilitado 251 rodajes y atendido 772 proyectos en la última década
El Cabildo de La Palma, a través de la empresa pública Sodepal, ha puesto en marcha las jornadas Una década de audiovisual en la Isla Bonita – Claves del crecimiento y líneas de impulso del sector audiovisual en La Palma, un encuentro que exalta el trabajo desarrollado durante los últimos diez años por la Corporación insular a través del proyecto La Palma Film Commission, financiado por la Consejería de Turismo. El evento ha reunido a profesionales, empresas e instituciones para analizar los avances logrados en este periodo y definir las prioridades estratégicas para consolidar el crecimiento futuro del sector.
Sector estratégico
La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destacó el respaldo de la Corporación insular el audiovisual como sector estratégico capaz de generar empleo, economía y contribuir a la diversificación económica. Perestelo también subrayó que el audiovisual «es más que cultura, es un motor económico, creativo y estratégico para el desarrollo sostenible de nuestra Isla. Cada rodaje contribuye a posicionar a La Palma en el mapa internacional y refuerza su imagen como destino creativo, sostenible y turístico».
"Cada vez más profesionalizado"
Por su parte, la responsable insular de Turismo, Raquel Rebollo, destacó la importancia que ha cobrado el sector en esta década y detalló que «hemos atendido 772 proyectos y facilitado 251 rodajes, generando un impacto económico directo de más de 21,3 millones de euros. En los dos últimos años la inversión inducida ha superado los 7 millones, duplicando la actividad y consolidando un sector local cada vez más profesionalizado».
Rebollo destacó «la capacidad del audiovisual para mostrar una isla creativa y con historias que trascienden fronteras, algo que permite posicionar al destino Isla de La Palma como el lugar idóneo para el desarrollo de proyectos audiovisuales de todo tipo, desde iniciativas locales hasta grandes propuestas internacionales».
El encuentro también contó con la participación del director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; la directora de Canary Islands Film, Natacha Mora; la gerente del Clúster Audiovisual de Canarias, Genoveva Ayala, y representantes del sector.
Incentivos fiscales
La jornada inaugural incluyó dos actividades principales: una sesión especializada en incentivos fiscales, dirigida a asesorías, gestorías, profesionales e inversores, con la participación de representantes de Canary Islands Film, Clúster Audiovisual de Canarias y Écija Abogados; y el encuentro central Una década audiovisual en la Isla Bonita, que contó con bienvenida institucional, proyección conmemorativa, mesa de debate con representantes del sector y sesión participativa para definir líneas estratégicas conjuntas de futuro.
La oposición califica de morosa a Sodepal
El portavoz del Grupo Socialista del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, trasladó al pleno la preocupación que existe por el retraso que está sufriendo el pago a proveedores por parte de la empresa pública Sodepal. «Son muchos los pequeños empresarios de la isla de La Palma, procedentes de distintos sectores, que nos han trasladado las dificultades que están teniendo para cobrar los servicios que prestan a la empresa pública Sodepal», subrayó el consejero. «Esta situación contradice al presidente del Cabildo, que presume de que Sodepal está siendo un motor para la transformación y desarrollo económico de la Isla, mientras mantiene ahogados a los pequeños y medianos empresarios que trabajan con esta entidad dependiente de la Corporación Insular», recalca Perdomo. En esta línea subraya que «mientras Sodepal ha crecido en casi el doble de trabajadores en lo que va de mandato, y duplicado los altos cargos, con gerente y subgerente, su gestión económica es cada vez más cuestionable, teniendo en cuenta las dificultades para afrontar estos pagos, que son fundamentales para la supervivencia de parte del tejido empresarial de la Isla».
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet advierte que Canarias pasará del calor intenso al tiempo otoñal en solo unos días
- «Me dejo violar, me la chupas y me cago en todos los santos»
- ¿Por qué hay tanto movimiento militar estos días en El Hierro?
- El Gobierno de Clavijo confía en que la 'espantada' de Junts no afecte al decreto Canarias
- Libros y material escolar gratis para los niños canarios a partir del curso 2026/2027
- ‘Mujeres-Isla': La mujer canaria de Pedro de Guezala se vuelve presente en el Espacio La Panera
- El Gobierno amplía los poderes de la Policía Canaria en la ley de seguridad
- La jefa del servicio de Oncología Médica del HUC: «El cáncer de pulmón está creciendo en mujeres y debemos ponerle freno»