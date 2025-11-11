Casi 200 isleños menos y 1.400 extranjeros más al mes en Canarias

La población de Canarias volvió a crecer en el último año, pero no por el aumento de los nacidos en el Archipiélago: lo hizo por la llegada de población extranjera, que sigue siendo el principal motor demográfico en las islas. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualizados a 1 de octubre de 2025, Canarias alcanzó los 2.268.035 habitantes, una cifra récord frente a los 2.253.830 de un año antes.

Ese aumento de 14.205 personas se explica exclusivamente por la incorporación de 16.536 nuevos residentes nacidos en el extranjero, mientras los nativos de las islas se redujeron en 2.331 personas. Traducido a ritmo mensual, el Archipiélago pierde casi 200 canarios cada mes y gana unas 1.400 personas nacidas fuera.

Dependencia migratoria y baja natalidad

Según los expertos, sin inmigración la población canaria estaría cayendo en picado, pero coinciden en que tampoco se puede sostener un ritmo de crecimiento tan alto y tan dependiente de los foráneos. El profesor y técnico estadístico Aniano Hernández considera que «la inmigración es hoy el motor de crecimiento del Archipiélago», que ayuda a sostener la economía, «pero refleja también el envejecimiento y la baja natalidad de la población local».

Cree que la clave no está en frenar los flujos migratorios, sino en anticipar su impacto con políticas de vivienda, empleo y formación adaptadas a una población cambiante. «El crecimiento no puede dejarse a la inercia estadística. Es necesario planificar pensando en cómo será la sociedad canaria dentro de diez o veinte años, si queremos que siga siendo sostenible y cohesionada», añade.

Falta de planificación y riesgo turístico

Para el catedrático de Geografía de la Universidad Carlos III y estudioso de la población canaria, Guillermo Morales, la situación es «grave» por la falta de planificación y de control sobre el crecimiento demográfico. Recuerda que Canarias ha pasado de 1,8 millones a casi 2,3 millones de habitantes en apenas dos décadas, y advierte de que este aumento se sostiene casi exclusivamente sobre la inmigración. Morales relaciona esta dinámica con la estructura económica canaria, dependiente del turismo.

En su opinión, sin el aporte migratorio, el mercado laboral se resentiría gravemente porque no habría población activa suficiente para cubrir la demanda del sector. Sin embargo, advierte del riesgo que implica esa dependencia: «El turismo es cíclico, y una eventual crisis podría dejar sin trabajo a miles de personas recién llegadas».

Además, recuerda que las islas no son un territorio ilimitado y que la densidad poblacional y los problemas de vivienda se están acercando a niveles críticos. Por eso considera que deben establecerse medidas de planificación urgentes y una estrategia de equilibrio entre el territorio, los recursos y la población, «para evitar que el crecimiento continúe sin control».

Manifestación 'Canarias tiene un límite'

Cuestiones que ya se están abordando desde la sociedad y las instituciones. Al menos su debate. Las manifestaciones masivas celebradas en todas las islas, bajo el lema Canarias tiene un límite, marcaron un punto de inflexión sobre el crecimiento poblacional y el modelo turístico.

Ese malestar social coincidió con los trabajos de la Comisión de Estudio sobre el Reto Demográfico y el Equilibrio Poblacional, creada por el Parlamento de Canarias. Por su parte, el Gobierno regional abordó el problema de forma coordinada en la Conferencia de Presidentes celebrada en abril de 2024, junto con los cabildos insulares y la Federación Canaria de Municipios (Fecam). De esa cita surgieron cinco grupos de trabajo para definir políticas comunes en materia de vivienda, suelo, fiscalidad, empleo y sostenibilidad.

Todas las islas crecen por la inmigración

Los datos del INE muestran que todas las islas han aumentado su número de habitantes, pero lo han hecho gracias a la inmigración, mientras la población nativa cae en más de 2.300 personas. La provincia de Las Palmas reúne 1.176.713 habitantes, de los cuales 920.616 nacieron en Canarias y 256.097 fuera. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife viven 1.091.322 personas, con 810.073 nacidas en las islas y 281.249 de origen extranjero.

Islas orientales y occidentales

Tenerife (969.691 habitantes) y Gran Canaria (878.426) concentran más del 80 % de la población total, mientras que Lanzarote (167.840) y Fuerteventura (130.447) mantienen los mayores incrementos relativos, con una población extranjera cercana al 40 % del total. En Lanzarote, uno de cada tres vecinos nació fuera de España, y en Fuerteventura, casi cuatro de cada diez.

En las islas occidentales, el crecimiento es más moderado pero también sostenido: La Palma alcanza los 87.085 habitantes, La Gomera los 22.414 y El Hierro los 12.132, todas con aumentos impulsados por la llegada de nuevos residentes nacidos fuera del Archipiélago. En el conjunto del país, ya son 49.442.844 los habitantes, el valor más alto desde que existen registros.