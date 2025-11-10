Sanidad, vivienda y aguas, prioridades de la emisión de deuda pública apta para la RIC

Inversiones en sanidad, vivienda y aguas serán los objetivos prioritarios de la emisión de 100 millones de deuda pública para materializar dotaciones de la Reserva de Inversiones (RIC) lanzada por el Gobierno regional. Se trata de bonos a cinco años con un tipo de interés nominal del 0,2% fijo anual. La mayor cuantía se refiere a obras, reformas y equipamientos de la Consejería de Sanidad, concretamente del Servicio Canario de Salud, junto al fomento de la edificación de viviendas de promoción pública e infraestructuras hidráulicas. Además, otros sectores donde se va a invertir esta emisión son la administración electrónica, reformas y equipamientos de Educación, regadíos e infraestructuras para mayores.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Manuel Domínguez, destacó la salud financiera de la Comunidad Autónoma y la oportunidad que supone para empresarios y pequeños ahorradores esta segunda emisión de deuda pública para materializar la RIC. "La anterior emisión de 150 millones fue todo un éxito y estamos seguros que esta también cumplirá con las expectativas porque hay demanda de suscriptores para este tipo de operaciones", señaló. Por su parte, Matilde Asián se refirió a la rentabilidad financiera y fiscal que esta emisión supone para los suscriptores, especialmente profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas. "Además, por supuesto, de significar un ahorro en el coste de la financiación para la Comunidad Autónoma".

El periodo de suscripción de estos bonos será del 13 al 19 de noviembre y el 4 de diciembre es cuando se producirá la emisión y el desembolso, de ahí que la fecha del pago del primer cupón será el 4 de diciembre de 2026. Esta emisión es una oferta pública de suscripción, por lo que puede acudir a ella "todas las personas físicas o entidades que hayan dotado la RIC en 2022, 2023, 2024 y este año y quiera. El que no la haya dotado también la puede adquirir, pero dado que la rentabilidad es tan baja, normalmente se acude cuando existe una rentabilidad financiera o fiscal que compense".

Ahorro y bonos

Asián ha insistido en que "esto va destinado al pequeño que tiene necesidad de ahorrar y luego invertir hasta el 50% de su dotación". A diferencia de "anteriores etapas, cuando "el primero en llegar era el primero en recibir bonos, lo que produjo un acaparamiento", en 2024 a los 150 millones de euros emitidos acudieron 582 millones, por lo que se hizo un prorrateo, de manera que el mínimo fue 100.000 euros", cifra que este año será de 80.000 euros.

La última emisión apta para la RIC se emitió en 2024 por un importe de 150 millones de euros. En esa ocasión, se atendió la totalidad de peticiones que se ajustaron a la previsión de adjudicación mínima de 100.000 euros o inferiores. El importe adjudicado en este tramo fue de 46,6 millones de euros, lo que representa un 31% del volumen total emitido, lo que favoreció una amplia distribución entre los suscriptores. El porcentaje de prorrateo fue del 9,623%, y el importe máximo individual adjudicado fue de 1.053.000 euros. Antes de la emisión del año pasado hacía diez años que no se lanzaba una materialización de la RIC a través de la vía de la deuda pública.