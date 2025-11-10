Primeras catas paras la construcción de 120 viviendas sociales en Los Llanos de Aridane

La empresa pública Gestur Canarias ya realiza trabajos topográficos en la parcela cedida por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para la construcción de 120 viviendas sociales. Este es el primer paso que se da para hacer realidad un proyecto que ha recibido 28,7 millones de euros del Gobierno de Canarias. «La transferencia de esos fondos coincide con los primeros movimientos en un terreno que es de propiedad municipal y por el que se han tenido que aprobar en pleno unos cambios provisionales [se encontraban en una zona no urbanizable] para que puedan adaptarse al nuevo planeamiento urbano», comenta el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, sobre una obra que «va a cubrir muchas de las necesidades habitacionales que tiene el municipio», señala sobre una realidad compleja que se vio condicionada por las más de 1.200 viviendas afectadas por las coladas del volcán Tajogaite a su paso por Los Llanos de Aridane.

Otras 53 en marcha

Este proyecto no está asociado con la alianza cerrada entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma para construir otras 53 viviendas, con una inversión superior a los 10 millones de euros, para los damnificados por la crisis volcánica: en los meses posteriores a la catástrofe se tuvieron que alojar 85 familias de Los Llanos de Aridane en casas- contenedores, cinco en las de madera y otras muchas se inclinaron por solicitar las ayudas de alquiler fijadas para hacer frente a la emergencia habitacional existente en el Valle de Aridane. «Las de la curva (viviendas), si todo va bien, se van a entregar en 2026, pero las que vamos a construir en la zona del Callao van a suponer un gran alivio porque ya estamos hablando de un número alto», asegura Llamas sobre unas mediciones, que ayer ya empezaron a realizarse, de las que «pueden salir 115, 120 o 122 viviendas», especula el alcalde.

«Va a cubrir muchas de las necesidades habitacionales que tiene el municipio» Javier Llamas — Alcalde de Los Llanos de Aridane

Tiempos de espera

En esta primera fase, los técnicos de Gestur Canarias van a desarrollar las catas topográficas iniciales para identificar arquetas y los servicios municipales que existen en las inmediaciones de la parcela (redes de saneamiento, abastecimiento, pluviales, electricidad y de telecomunicaciones) con el objetivo de trazar las correspondientes canalizaciones. «Una vez termine esa fase, Gestur se encargará de licitar el proyecto y la obra», precisa Llamas sobre unos tiempos que no van a ser cortos. «Estamos hablando de que esta construcción puede empezar a lo largo de 2026 y la entrega de las viviendas en 2027», señala teniendo en cuenta que «en este tipo de proyectos se dan circunstancias que pueden modificar los tiempos». Otro de los procesos que acometerá el consistorio en breve está asociado con número de peticiones de viviendas sociales que existen en la zona. «El criterio a seguir es la vulnerabilidad económica de los solicitantes», concluye.