Inyección de 450.000 euros a la ciencia canaria: La ULL destina un 10% más a la investigación

La Universidad de La Laguna (ULL) destinará un 10% más de financiación (450.000 euros) a la investigación y transferencia de conocimiento que en el último año. La institución asignará unos cuatro millones y medio de euros al impulso de estas materias en 2026, con el respaldo del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Aunque se trata, eso sí, de una cantidad mínima aproximada, ya que el presupuesto no contempla aún financiaciones extraordinarias que se confirmarán en unos meses. Así lo dio a conocer esta mañana el director de Secretariado de Institutos Universitarios y Publicaciones de la ULL, Roberto González, durante la presentación del Plan de Investigación y Transferencia de la institución. "Entre las novedades de este año destaca, especialmente, la incorporación de este programa y una mayor dotación, con respecto al año pasado, a los contratos predoctorales y postdoctorales", señaló.

El plan se presenta como una iniciativa de la universidad que, por primera vez, unifica todas las oportunidades de financiación y establece un calendario claro y una convocatoria anual para la comunidad investigadora. "La idea que teníamos era plantear un documento que agrupe todos nuestros planes. Lo que no significa que el año pasado no existiera una actividad investigadora potente como la que hoy presentamos, sino que las convocatorias se publicaban por separado y suponía una dificultad añadida para los investigadores", aclaró el vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULL, Antonio Aparicio. Hasta ahora, la universidad disponía de un plan propio de investigación que se presentaba anualmente. Sin embargo, el proyecto no terminaba de recoger todas las líneas de financiación y proyección entono a la I+D como sí lo hace ahora.

Aparicio calificó como "muy relevante" la producción investigadora de la universidad, mencionando que está, incluso, por encima de sus capacidades al tener diferentes hándicaps que podrían condicionar su rendimiento como, por ejemplo, la insularidad. "Cuando relacionan nuestra universidad con otras con nuestro mismo presupuesto, destacamos en todos los ámbitos. Y hemos demostrado que, aún con nuestras condiciones, podemos superar a otros centros con más ventajas", apuntó. En este contexto, quizo recordar que la ULL se encuentra en el puesto 701 en el Ránking Shangái 2025, en el puesto 20 a nivel nacional y en primer lugar en el ámbito regional.

El plan se divide en tres grandes líneas de financiación: incentivación de la actividad investigadora, movilidad del personal investigador y Recursos humanos —que se lleva la mayor parte del presupuesto—. En este contexto, Con el objetivo de fortalecer la excelencia científica, la ULL y el Gobierno de Canarias asignarán más 300.000 euros a visibilizar la investigación y mejorar la competitividad de los científicos en convocatorias nacionales e internacionales. Las mayores inversiones de esta línea irán destinadas a los 13 institutos universitarios y centros de excelencia que alberga la institución y al impulso de proyectos liderados por personal investigador novel, con 100.000 y 75.000 euros respectivamente.

