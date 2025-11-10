Auditorio de Tenerife ofrece su primer Wagner escenificado, ‘El holandés errante’

El holandés errante (Der fliegende Holländer), la primera ópera escenificada del compositor alemán Richard Wagner que programa Auditorio de Tenerife, se podrá ver el domingo 16 de noviembre y el miércoles 19 y sábado 22, a las 19:30 horas, en esta producción de Ópera de Tenerife que estará protagonizada por el barítono búlgaro Anton Keremidtchiev en el papel del holandés, el bajo armenio-alemán Vazgen Gazaryan, la soprano española Ángeles Blancas, el tenor tinerfeño Airam Hernández, la mezzosoprano argentina Guadalupe Barrientos y el tenor mallorquín Joan Laínez. La ópera tiene dos horas de duración sin descanso.

Las tres funciones llegan a Tenerife tras el estreno de la producción en el Teatro Municipal de Santiago, sin embargo, el público canario podrá ver una propuesta novedosa ya que los contenedores con la escenografía de El holandés errante no llegaron a salir de Chile por problemas logísticos, lo que ha provocado que el director de escena, el argentino Marcelo Lombardero, y su equipo, junto con los trabajadores de Auditorio, hayan tenido que dar forma a una escenografía desde cero, puesto que solo se disponía del vestuario que pudo verse en el teatro chileno.

La leyenda

Esta ópera, estrenada en Dresde en 1843, está basada en una leyenda que, a su vez, ha dado lugar a obras de diferentes disciplinas. En ella aparece un misterioso buque fantasma, con las velas color de sangre, movido por fuerzas fantasmales y dirigido por un hombre pálido que baja a la orilla. Su capitán es el holandés errante, perseguido por una maldición por haber invocado a Satanás, y condenado a navegar sin descanso. Sin embargo, esta sanción se suspende cada siete años, cuando se le concede la posibilidad de bajar a tierra a buscar un amor que lo salve.

El director de escena Marcelo Lombardero habló durante la presentación de estas funciones del "edificio icónico" que albergará la ópera El holandés errante en los próximos días, aunque destacó que "más que una construcción, esta casa la conforman las personas que trabajan aquí y que han demostrado su entrega y compromiso" ante los problemas que ha habido con los contenedores que contenía la escenografía. Más allá de la historia del protagonista, esta propuesta se centra en la historia de Senta, una mujer que se ha criado en un entorno machista y violento del que intenta aislarse a través de la figura mítica del marinero holandés.

Lombardero habló también de las similitudes que existen entre Chile y Canarias, los dos lugares en los que se ha podido disfrutar de esta propuesta. "Ideamos esta versión para el Pacífico Sur pero se conecta en muchos elementos con el territorio atlántico", comentó, y añadió que "las islas son lugares de fantasía y mitos y, de hecho, nosotros en Chile contamos con la leyenda de un barco que también aparece cada cierto tiempo, pero es mucho más amable y bonita".

Intérpretes

La soprano que se pone en la piel de Senta, Ángeles Blancas, regresa a Tenerife tras poner en escena en la temporada pasada Rusalka e indicó que este será su debut en una ópera de Wagner: "No es fácil que a un cantante español se le dé esta posibilidad". "Nuestra energía junta es lo que hace grande el espectáculo", expresó la cantante, quien destacó también el proceso de aprendizaje que traen aparejadas estas producciones.

Por su parte, Anton Keremidtchiev, quien protagoniza esta ópera como el holandés afirmó que esta es "una de las óperas más bellas de Wagner y hacerla precisamente en este edificio y en esta isla es un placer". Mientras, el tinerfeño Airam Hernández encarna a Erik, y reconoció que "es un placer cantar en casa, algo que siempre intento encajar en mis temporadas". Recordó además que esta temporada trabajará bastante en Tenerife, puesto que participará en varios conciertos de la Sinfónica de Tenerife así como en la ópera Roméo et Juliette, en marzo.

El director artístico de Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, celebró que “el amor por la música ha hecho posible que esta ópera se pueda estrenar, tras el problema que hemos sufrido con los contenedores” y por eso realizó un “enorme agradecimiento” hacia el equipo que ha hecho posible este estreno. A pesar de contar con un equipo bastante internacional, destaca la presencia hispana en todos los sectores de la producción, desde el elenco hasta el equipo técnico.

Equipo hispano

Es el caso, por ejemplo, del director musical el madrileño Guillermo García Calvo quien afirmó que se trata de una ópera "romántica, apasionada y llena de extremos". Aunque ha podido dirigir a la Orquesta Sinfónica con anterioridad, expresó que esta ocasión es especial porque "parece que la ópera sucede más en el foso que en el escenario".

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó las proyecciones y efectos visuales de esta propuesta para la que Wagner se inspiró en un viaje real que realizó en 1839 y que compuso "como un canto a la redención a través del amor". Precisamente el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha por segunda temporada consecutiva la Lanzadera Ópera, que ofrece transporte gratuito con dos guaguas de Titsa, que partirán desde Adeje y Buenavista del Norte, con el Auditorio de Tenerife como destino para todas las funciones de los títulos de abono de Ópera de Tenerife. Los bonos son gratuitos y se pueden adquirir en la propia página web de Ópera de Tenerife.