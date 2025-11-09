La tinerfeña Elena Hernández publica su segundo libro: «Escribir es un desenredador de nudos: afloja aquello que se atasca»

Elena Hernández regresa con un segundo libro, ‘Las coordenadas de mi piel’. La presentación será el sábado 13 en La casa de la parra de Los Realejos.

‘Las coordenadas de mi piel’ es su segundo libro de una aventura, la literaria, que empezó casi por casualidad. Cuéntenos acerca de esos inicios.

Aunque soy periodista, y decidí estudiar Periodismo precisamente porque me apasiona escribir y contar historias, lo cierto es que nunca me había atrevido a escribir algo propio hasta que llegó la pandemia. Durante el confinamiento empecé a escribir mis propios textos, pequeños relatos y poemas inspirados en mis vivencias personales. Entonces vi que el Ayuntamiento de La Orotava convocaba un concurso de microrrelatos y decidí presentarme. El texto que escribí fue muy íntimo, basado en una experiencia familiar relacionada con la enfermedad, y con él gané el primer premio. Aquello fue el impulso que necesitaba. Desde entonces, comprendí que podía transformar mis vivencias en textos creativos, con la intención de sanar desde una doble perspectiva: sanarme a mí misma al escribirlos y, al mismo tiempo, ofrecer algo que también pudiera ayudar o acompañar a quien los leyera o escuchara.

Dice que este es un libro que no se lee, que se siente…

Las coordenadas de mi piel es, ante todo, un libro sensorial, muy de piel. Habla de esas historias que llevamos tatuadas en el cuerpo, de las emociones que se quedan grabadas en nosotros. Está dividido en cinco capítulos —mis pies, mi vientre, mi corazón, mi garganta y mis ojos—, y en cada uno abordo las historias que identifico con esa parte del cuerpo. Por ejemplo, en la «garganta» recojo todas esas historias que se me quedan atragantadas, lo que no digo o no me atrevo a expresar, pero también aquellas otras que representan un sí rotundo.

En estos años se ha aventurado a impartir talleres de escritura, ¿cómo surgió esa idea?

He encontrado en los talleres de escritura —especialmente en los de escritura terapéutica— una herramienta muy creativa y profunda. La idea surgió a raíz de mi propia experiencia. Empecé participando en talleres donde se combinaban ejercicios de escritura con propuestas de arteterapia, junto a otras compañeras, y poco a poco me fui animando a impartirlos por mi cuenta. La escritura ha sido para mí una herramienta poderosa para conocerme, transformar mis heridas, conectar conmigo misma y procesar los distintos acontecimientos de la vida. Al ver lo que había hecho conmigo, sentí la necesidad de compartirlo, de crear espacios donde otras personas pudieran experimentar ese mismo proceso de autoconocimiento y sanación a través de las palabras.

¿Qué temas aborda en este segundo ejemplar?

Cuando empecé a escribir este libro tuve una duda muy presente: me parecía que estaba hablando de los mismos temas que en mi primer trabajo. Volvía a escribir sobre el amor y el desamor, la enfermedad, la amistad, el empoderamiento, los procesos vitales intensos… Hasta que alguien me dijo algo muy sabio: «Pero si esos son los temas de la vida». Y tenía razón. Si no escribiéramos sobre ellos, no existiría la literatura tal y como la conocemos. Así que me relajé y entendí que no se trata de repetir, sino de mirar desde nuevos ángulos. En Las coordenadas de mi piel retomo esos grandes temas de la existencia, pero creo que de una forma más profunda, más madura y también más creativa. Son historias nuevas, contadas desde otras perspectivas. Además, este libro incorpora un componente muy presente: el viaje. Por eso el título. Es un recorrido por las coordenadas que marcan nuestras experiencias y emociones, pero también por coordenadas físicas, lugares reales que han inspirado los textos y que el lector podrá ir descubriendo a medida que avanza en la lectura.

Háblenos de las ilustraciones.

Me costó bastante encontrar a alguien que lograra expresar en imágenes lo que yo quería transmitir con el libro. No buscaba ilustraciones «bonitas» o idealizadas, sino algo más real, más crudo, más humano. Quería que mostraran el cuerpo tal y como es, con toda su verdad, sus huellas, su vulnerabilidad y su fuerza. Para mí era muy importante que la ilustración de las piernas o del vientre reflejara esas ondas, esa flacidez, esas cicatrices que todas tenemos; que la garganta mostrara ese nudo o ese atascamiento que muchas veces sentimos ahí. También me interesa mucho la simbología, lo arquetípico, lo espiritual, y quería que todo eso estuviera presente de alguna manera. Finalmente conecté con la ilustradora Paola Sánchez, que además de ser científica, dedica parte de su vida a la ilustración, y creo que no podía haber encontrado a una persona mejor. La portada también está llena de esa simbología: en ella aparecen los símbolos sueltos que luego se van incorporando capítulo a capítulo, llenando el cuerpo desde los pies hasta los ojos. Cada símbolo representa una historia, una emoción, un fragmento de lo que se cuenta en el libro.

¿Escribir es una forma de sanar, de reconciliarse?

Indudablemente sí, para mí es un sí rotundo. La escritura es una herramienta terapéutica muy poderosa, capaz de ayudarnos a conocernos mejor y a poner luz en lo que llevamos dentro. Yo suelo decir que escribir funciona como un desenredador de nudos: nos permite aflojar aquello que se nos atasca por dentro, dar forma y voz a lo que quizá estaba escondido o incluso nos daba vergüenza mostrar. Cuando esas emociones se convierten en palabras, se liberan.