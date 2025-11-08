¿Hasta dónde llegan los tentáculos de Gesplan?

En el mundo hay personas que valen para todo. Manitas o chapucillas que bien te arreglan un desagüe, que alicatan un baño, pintan una pared o limpian y acondicionan un terreno. Si tuviéramos que buscar en el sector público canario un organismo que pueda cumplir esta condición y que valga igual para un roto que para un descosido, este sería sin duda Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan). La empresa –que nació en 1991 con el nombre de Planeamientos Insulares de Canarias SA– tenía por objetivos principales la realización de estudios urbanísticos y de planeamiento y la actividad urbanizadora, como la preparación del terreno o la realización de obras de infraestructura urbana, según recogen sus estatutos fundacionales. Lo que comenzó entonces como un modesto ente público con un capital social de 50 millones de pesetas, se ha acabado convirtiendo en un mastodonte empresarial con más de 2.200 empleados y una facturación anual de 80 millones de euros. Una cantidad que ahora aspira a duplicar.

Gesplan es todo un gigante que lleva años despertando los recelos del sector privado por los autoencargos que la propia administración acaba haciendose a si misma, ya que la empresa es un medio propio y, por lo tanto, parte del conglomerado público. De esta manera, se acaba encargando de obras o proyectos que, o bien no se sacan a concurso público y se encargan de forma directa a través de encomiendas de gestión, o se adjudican a Gesplan después de que el concurso público haya quedado desierto.

Pero, ¿hasta dónde llegan los tentáculos del calamar gigante en el que se ha convertido esta empresa de la administración pública canaria? Ahora, es un megaorganismo que aborda una cantidad ingente de tareas. Ya no solo realiza actividades urbanísticas y de planeamiento, sino que también hace valoraciones inmobiliarias, crea bancos de datos y realiza estudios medioambientales. Igualmente, se puede recurrir a él para llevar a cabo estudios o obras vinculadas a la agricultura, la ganadería, la pesca o la acuicultura y presta servicios forestales y contra incendios. Gesplan aborda también tareas vinculadas a la gestión del patrimonio histórico y ofrece formación con la realización de cursos, seminarios y jornadas.

Y esto no es todo. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas –a la que está adscrita Gesplan– ha anunciado esta semana que la empresa pasará a abordar tareas vinculadas al bienestar animal, como la gestión de centros de protección, de colonias felinas, instalaciones de salud pública, protección de flora y fauna silvestre o la elaboración de planes de evacuación de animales.

La intención es que también Gesplan asuma el dispositivo de emergencias y el Cecoes 112, separando este servicio de la empresa pública que lo lleva gestionando 30 años, Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias SA. Asimismo, el nuevo marco estratégico de la empresa pretende ampliar su internacionalización y que pueda servir de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de las Islas en sus salidas al exterior.

Un planteamiento para el que ya se ha preparado a través del presupuesto de la comunidad autónoma, que prevé un incremento del gasto y de la plantilla con el objetivo de cumplir con un ambicioso plan de expansión. Su gasto de personal aumentará el próximo año en 21 millones de euros, por encima de la media del sector público, elevando las nóminas por encima de los 56,2 millones de euros.

En lo que a personal se refiere, Gesplan es una gran empresa y mucho más si se tiene en cuenta la dimensión del mercado canario. Apenas el 0,2% de las sociedades que cuentan con trabajadores en las Islas tiene a más de 500 empleados en plantilla y la mercantil sobrepasa con creces esta cantidad. Por eso, Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental forma parte de ese selecto y reducidísimo grupo en Canarias.

Gesplan es, por tanto, todo un gigante mercantil que hace sombra al sector privado, porque la empresa no pertenece a ningún rico adinerado, ni a un conjunto de accionistas ansiosos por cobrar dividendos, sino a todos los canarios, aunque no se repartan beneficios. Sin embargo, con su descomunal actividad también podría igualmente estar perjudicando al tejido económico canario. ¿Cómo? La finalidad propia de una empresa pública es actuar solo en el caso de que el sector privado no sea capaz de abordar o cubrir una necesidad, al menos, con el músculo suficiente. Es decir, el objetivo debería ser recurrir a ella solo en caso de necesidad, por una mayor eficiencia y rapidez, y no de forma sistemática, como muchas empresas y profesionales asegura que se está haciendo.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, defiende que la empresa se encarga de tareas vinculadas a sectores empresariales no demasiado usuales y ocupa huecos ayudando a la administración a sobrellevar la carga administrativa, que en muchos casos no puede ejecutar. «No hay que demonizarla, está ahí porque es necesaria en muchas administraciones, sobre todo las más pequeñas», aseguró y defendió que Gesplan «genera economía en todas las islas».

Sin embargo, parte de las patronales y de los colegios profesionales del Archipiélago no lo ve así y piensan que los encargos a esta empresa pública están yendo demasiado lejos. «Se está distorsionando el mercado y la libre competencia», critica la decana del Colegio de Arquitectos de la provincia tinerfeña, María Nieves Febles. La profesional argumenta que si la mayoría de los encargos de la administración vinculados a estos sectores se producen por la vía del medio propio para dar mayor agilidad y sortear la burocracia de la ley de contratos del sector público «se reducen las oportunidades para las empresas privadas» de acceder a este tipo de proyectos. El riesgo, a su criterio, es que se acabe creando un monopolio del sector público que estrangule cada vez más a los profesionales privados.

Pero los arquitectos no son los únicos. Todos los colegios y asociaciones profesionales de Canarias –excepto el Colegio de Aparejadores de Tenerife– firmaron hace dos años un manifiesto en el que se denunciaban los encargos de forma directa y reiterada de trabajos de su competencia a las empresas públicas pertenecientes al Gobierno de Canarias, entre las que se encuentra Gesplan. Y urgían para que se tomaran medidas para regular estas encomiendas, sin que, por ahora, hayan recibido respuesta.

Una reclamación que ya ha sido aparada por justicia, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulase encargos realizados a Gesplan –en este caso por los ayuntamientos de Candelaria y Arafo– por no estar suficientemente justificados.

También las patronales de la construcción han alzado la voz en varias ocasiones. La presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Las Palmas, María Salud Gil, asegura que se está produciendo una «estatalización de las obras públicas», ya que cada vez son más habituales no solo los encargos a medios propios de la administración canaria, sino también a empresas públicas nacionales como Tragsa o Aquaes, «haciéndolas suyas como si fueran un medio propio bordeando la legalidad».

Unos encargos que para la presidenta de la patronal de Las Palmas no esconden otra cosa que la inoperancia de la propia administración, que «incapaces de gestionar eligen pasar de puntillas por la legalidad para poder sacar adelante los proyectos». Y recalca que este tipo de encargos a empresas públicas –a través de los contratos que se han quedado desiertos– han sisado ya 1.500 millones de euros a la iniciativa privada.

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, afirma que mientras Gesplan cumpla con su compromiso de otorgar al menos un 50% de sus contratos públicos a empresas locales, la relación con el organismo continuará siendo fluida por parte de la patronal tinerfeña. Sin embargo, sí critica que la inoperancia de las administraciones públicas acabe convirtiéndose en autoencargos para esta y otras empresas públicas. ¿El motivo? La desactualización de los precios incluidos en los contratos públicos, que lleva a que las licitaciones queden desiertas por la no concurrencia de las empresas, que se saben incapaces de sacar adelante el proyecto con esos costes. Proyectos que acaban en manos de empresas públicas que, finalmente, son las encargadas de ejecutarlos.