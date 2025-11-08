¿Por qué hay tanto movimiento militar estos días en El Hierro?

Los mismos senderos que miles de peregrinos recorrieron hace unos meses con motivo de la Bajada de la Virgen de Los Reyes, esta semana se llenaron de las huellas de los integrantes del subgrupo táctico Charlie [se refiere a la tercera compañía, pelotón o subunidad de un grupo] que han ejecutado labores de patrullaje y vigilancia en El Hierro. Para finalizar el despliegue de los componentes del Regimiento de Infantería Canarias 50 en la conocida como Isla del Meridiano, hoy se organiza, entre las 11:00 y 14:00 horas, una exposición estática con el material que los hombres del teniente Alejandro Sánchez Merino, jefe de este operativo, han utilizado a lo largo de este ejercicio táctico.

Hijo de un coronel en la reserva y nieto de un exmilitar, el teniente Sánchez lleva un año y medio en activo desde que se graduó en la Academia de Oficiales. Las prácticas del 5º curso ya las había realizado en el Canarias 50, pero es el primero de la saga familiar que es destinado al Archipiélago. «Es una tierra que cuando la conoces empiezas a quererla por su belleza», exalta el madrileño.

«La fuerza que tiene la Isla es impactante; todo llama la atención por su diversidad» Alejandro Sánchez Merino — Teniente del Ejército de Tierras - Jefe del operativo de El Hierro

El teniente Sánchez desembarcó en Valverde en las últimas horas de la tarde-noche del martes con un pelotón formado por 35 combatientes [34 hombres y una mujer], cuatro vehículos ligeros y un camión procedentes de GranCanaria. Los militares se han instalado en las infraestructuras que Defensa tiene muy cerca del aeropuerto de Los Cangrejos (Valverde) y hoy, sábado, es su penúltimo día en la Isla, la jornada en la que van a tener un estrecho contacto con la población. «Los militares siempre agradecemos la buena sintonía que la ciudadanía nos ofrece, no sólo cuando se produce una emergencia [las actuaciones que se hicieron durante la pandemia o la colaboración prestada con los damnificados de la erupción volcánica del Tajogaite] sino en este tipo de misiones, que básicamente están dirigidas a reforzar la vigilancia y ser un elemento disuasorio frente a posibles amenazas», concreta el oficial de Infantería.

A la espera de una misión internacional

El teniente Sánchez Merino, que aún no ha participado en ninguna misión internacional, sí que ha realizado ya patrullas con un perfil parecido en Gran Canaria y La Palma: «Este tipo de ejercicios se planifican cada dos o tres semanas, lo que significa que a lo largo del año tenemos una alta actividad asociada con maniobras de este perfil», comenta a la espera de que en los próximos meses se pueda cerrar una nueva misión de los integrantes del Canarias 50 en Irak. «No están confirmadas las fechas, ni aún es oficial, pero es más que probable que la unidad regrese a esa zona. Ahora, en dos semanas, van a regresar a GranCanaria los compañeros que se encuentran en el Líbano», precisa sobre la alta movilidad de las tropas insulares en conflictos internacionales.

Largos pateos

Entre 12 y 16 kilos pesan las mochilas que los infanteros han cargado durante los últimos días en El Hierro. En una de esas marchas, la que tuvo lugar el pasado miércoles, se completaron 38 kilómetros antes de regresar a la base. «Aquí no hemos tenido que montar ningún campamento porque siempre hemos regresado al acuartelamiento», puntualiza sobre unas rutinas en las que juegan un rol clave los dos sanitarios y los dos cocineros que se han desplazado con el subgrupo táctico Charlie a territorio herreño: «No hemos tenido ni un solo contratiempo físico y tampoco unas condiciones meteorológicas extremas; el tiempo nos ha tratado bien», resume.

Para el teniente Sánchez Merino una de las cuestiones que más le ha impresionado en su primera experiencia herreña es «la fuerza que tiene la Isla; todo llama la atención por su diversidad», dice sobre el impacto que le ocasiona «la gran cantidad de paisajes que se concentran en un espacio relativamente pequeño», exalta tirando de los ejemplos más boscosos que se pueden encontrar en La Palma o los escenarios volcánicos de Lanzarote. «Ese impacto visual, además, cala mucho más cuando percibes la cercanía de los habitantes de la Isla».

Elaborar fichas de caminos

Además de las patrullas a pie, en los últimos días se han realizado rondas nocturnas con vehículos y elaborado fichas de recorridos que pueden ser empleados en caso de una emergencia. «Son itinerarios que quedan marcados como vías de escape ante una situación inesperada», explica en relación a los registros obtenidos en las primeras cuatro jornadas en El Hierro. Ejercicios con este encaje se realizan varias veces al año en islas como La Gomera o El Hierro, donde no hay tropas de las Fuerzas Armadas (FAS) de manera permanente, por lo que es necesario recurrir a este tipo de unidades satélites que están bajo el mando del teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, que, a su vez, ejerce las funciones de responsable máximo a la hora de planificar operaciones de presencia y vigilancia no sólo en Canarias, sino en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en Baleares.