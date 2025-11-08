¿González es un DJ de...?,

De música electrónica de la vieja escuela. Me considero un deejay muy versátil, introduzco diversos estilos en mis sets como pueden ser el house, tech house más actual hasta los clásicos 80 y 90 de siempre, dando forma a un sonido híbrido capaz de satisfacer las necesidades de las pistas de baile actuales.

Si le dijeran: ‘Pon lo que quieras y lo que te gusta’ en cualquier sesión, ¿qué pincharía?

Para mí esta pregunta es un poco complicada de responder, trabajo en muchos sectores diversos, pero si me tengo que mojar, te diría que pincharía música con mucho groove de géneros como el house, minimal /deep tech y tech house.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?

Una vez me pidieron en un beach club muy conocido de la isla música rumana, que lógicamente ni conocía.

Y quitando peticiones raras, ¿cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

Recuerdo hace ya 10 años en la discoteca Cubik, actualmente Gekko Club, terminando mi set en el after de carnavales del 2015, se me acercó una chica y sin cortarse un pelo se quitó el sujetador para regalármelo porque le había encantado mi set. Como comprenderás yo me quede fuera de juego y al mismo tiempo agradecido por el gesto.

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o algún gesto raro cuando pincha?

Tengo un ritual de respiración y relajación que hago 15 minutos antes de empezar a trabajar y también soy muy maniático con los potenciómetros (perillas) de la mezcladora y la configuración de los decks.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?

Estoy de acuerdo con esta pregunta, pero en mi caso puedo decir que yo sí he vivido de la música. No he vivido 100% de ella pero sí ha estado presente durante más de 30 años. Ahora mismo, aparte de pinchar, soy docente y dueño de una escuela de DJ, donde imparto clases particulares. También trabajo por las mañanas en una empresa de aduanas especializada en el sector del cine; me encargo del transporte local.