Canarias, la región con más municipios copados por población foránea

Tres municipios del Archipiélago ya tienen más población extranjera que canaria. De hecho, todos los grandes municipios de las Islas que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE) anotan un crecimiento en el porcentaje de población foránea con respecto al año anterior; pero son Adeje, Arona (ambos en Tenerife) y La Oliva (en Fuerteventura), los que superan la barrera del 50%. Las localidades presentan una actividad económica eminentemente turística, con lo que su dinámica demográfica responde a un llamado para el trabajo en el sector de la hostelería. A ello se le suman otros factores como el buen tiempo, lo que explica que la mayoría de habitantes de fuera provengan de países europeos como Italia, Reino Unido, Alemania o Rusia, donde el coste de la vida es más alto y las temperaturas más inestables y frías.

El crecimiento de la población en Canarias presenta un marcado componente foráneo. Tan solo cuatro de cada diez nuevos habitantes en 2024 habían nacido en Canarias; en cambio, el resto del incremento demográfico vino de la mano de ciudadanos de países extranjeros. Según los datos más recientes sobre demografía publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), se despeja que el 57,6% de este alza correspondió al asentamiento de personas de diferentes partes del globo. En términos absolutos, esto significa que, de los 25.738 habitantes que se sumaron al total del Archipiélago entre 2023 y 2024, 14.829 no eran canarios.

Adeje, al sur de Tenerife, destaca a nivel nacional como el municipio con mayor proporción de población nacida fuera del territorio nacional de todo el país. De sus 50.549 habitantes, el 56,5% (28.560 personas) nacieron fuera de las Islas. Esta cifra representa a más de la mitad de la población y refleja una notable diversidad, con más de 30 nacionalidades distintas. Entre las más numerosas se encuentran los italianos (18,8% de los foráneos), seguidos por los británicos (12,6%) y los rusos (5,2%), según los últimos datos del INE de 2022.

El turismo no solo impulsa la economía canaria durante las temporadas de mayor afluencia de visitantes, sino que también dinamiza el empleo en los municipios del sur del Archipiélago, como es el caso de Adeje. Oficios como el de recepcionista de hotel, cocinero, camarera de piso, agente de viajes o transportista de turistas concentran buena parte del empleo regional. Pues bien, alrededor de dos de cada diez personas ocupadas en Canarias (17,3%) trabajan en el sector de la hostelería. Una tendencia que explica, en parte, que el crecimiento de la población foránea incline el peso demográfico hacia el sur de las Islas, donde se generan más oportunidades laborales ligadas a hoteles, restaurantes y servicios turísticos.

Sector del turismo

El empujón del turismo a la economía no es la única causa de este cambio en la composición cultural y el origen de la población canaria. Además, se deben tener en cuenta otros factores como el auge de los nómadas digitales –personas que trabajan de manera remota mientras viajan– o el incremento de la adquisición de segundas residencias por parte de un perfil de comprador europeo, sobre todo de Reino Unido, Italia o Alemania, con un nivel adquisitivo alto. Así, la seguridad de las Islas como parte del sur de Europa, el buen clima y el bajo coste de la vida en comparación con el de sus países de origen impulsan este cambio en la demografía de Canarias.

Lo mismo ocurre en los municipios de Arona y La Oliva, las otras dos localidades que superan la mitad de población foránea: con un 51,8% y un 50,7%, respectivamente. Mientras que Adeje lleva registrando esta mayoría en diversidad cultural desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene registros de esta localidad en 2017, en Arona apenas se empezaba a notar esta inclinación de la balanza hacia la población extranjera hasta 2023. En el caso del municipio majorero de La Oliva, hace apenas un año, en 2024, que se incorporó a este ranking.

Mayoría europea

En los tres municipios se aprecia una mayoría de italianos, seguida de británicos y alemanes. De nuevo, un dato que confirma una tendencia en la que el extranjero con un mayor poder adquisitivo confía cada vez más en las ventajas económicas y climáticas para mudarse al Archipiélago. Como dato diferenciador entre cada localidad, en Arona hay una población china que ocupa el tercer lugar en el total de la población de fuera (4%). Por su parte, en La Oliva las personas de origen marroquí ocupan el cuarto puesto (4,3%) y los rusos se sitúan en el tercer puesto en Adeje (5,2%).

Por el contrario, los municipios de Arucas (5,8%) y Gáldar (5,4%), los tres en Gran Canaria, y Tacoronte (9,3%), en Tenerife, son las localidades del Archipiélago que registran un menor porcentaje de población extranjera.

Mientras que, a nivel nacional, el caso más llamativo es el de la región de Calp. A tan solo una décima de Adeje (56,4%), el municipio alicantino coincide con la realidad de Canarias en cuanto a que se ha convertido en un destino residencial para muchos ciudadanos europeos. Alemanes, belgas o ingleses se han afincado tras jubilarse en Calp, animados por el buen tiempo y el menor coste de la vivienda y de la vida, en comparación con sus países de origen.