El juez cita a Koldo García y Víctor de Aldama por el informe de la UCO sobre la compra de mascarillas en Canarias
El empresario declarará el 27 de noviembre y el exasesor de Ábalos al día siguiente
El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama a consecuencia del reciente informe de la UCO de la Guardia Civil en relación con los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos en Canarias.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha citado al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, para el 27 de noviembre, y al que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, para el día siguiente.
El magistrado acuerda esta diligencia en una providencia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción una vez recibido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia. En un escrito de una página, el juez explica que esta diligencia es necesaria tras la información de la UCO en la que se explica que el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, realizó gestiones para que el comisionista Aldama cobrara 7,5 millones de euros que le debía la administración insular.
